Carabineros desmiente que funcionario baleado en Puerto Varas haya fallecido: Su deceso fue comunicado por diversas instituciones

Javier Figueroa Manquemilla se disponía a fiscalizar a un grupo de personas que estaban ebrias cerca de la línea del tren, cuando fue atacado.

Durante la noche de este miércoles se informó preliminarmente el deceso del funcionario de Carabineros que se encontraba en riesgo vital tras ser baleado en la cabeza durante un procedimiento en Puerto Varas.

El pasado 11 de marzo, justo para el cambio de mando presidencial, Javier Figueroa Manquemilla se disponía a fiscalizar a un grupo de personas que estaban en estado de ebriedad cerca de la línea del tren, cuando fue atacado.

Debido al hecho, el funcionario quedó con muerte cerebral y conectado a ventilación mecánica, ya que mostraba actividad cardiaca. Hasta el minuto no se ha logrado dar con el paradero del o los responsables del hecho.

La información fue difundida por la Fiscalía de Los Lagos en su cuenta de Instagram.

“La Fiscalía Regional de Los Lagos expresa sus más sentidas condolencias a Carabineros de Chile, así como a la familia y compañeros de labores del sargento segundo Javier Figueroa Manquemilla, caído en acto de servicio mientras cumplía sus labores en la comuna de Puerto Varas”, indicó el ministerio Público.

Se agregó que la partida del funcionario “enluta no solo a su institución, sino también a la comunidad a la que servía con compromiso y vocación. Reciban el afecto, la solidaridad y el acompañamiento de fiscales, funcionarias y funcionarios de la Fiscalía Regional de Los Lagos en este difícil momento”.

De la misma forma, Policía de Investigaciones y la Delegación Presidencial Provincial de Osorno se sumaron al pésame.

Información fue desmentida por Carabineros

Sin embargo, horas más tarde, Carabineros de Chile desmintió por medio de un comunicado la información difundida durante la madrugada por diversos organismos públicos que daban cuenta del fallecimiento del sargento segundo.

La institución confirmó que el uniformado sigue con vida y permanece conectado a soporte vital a la espera de procedimientos médicos.

*Nota Editorial: El artículo fue actualizado este jueves 19 de marzo luego de la comunicación formal de Carabineros de Chile respecto al estado del sargento segundo Javier Figueroa, para reflejar que la institución desmintió las informaciones sobre su fallecimiento. Éstas habían sido originalmente entregadas por fuentes oficiales institucionales de la Fiscalía Regional de Los Lagos, la Delegación Provincial de Osorno y la Policía de Investigaciones.