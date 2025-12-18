Muere bombero en derrumbe mientras combatía un incendio en Santiago

El trágico suceso ocurrió en la intersección de avenida España con Domeyko, en la comuna de Santiago.

Durante la tarde de este jueves se reportó la muerte de un bombero tras un derrumbe, mientras combatía un incendio en la intersección de avenida España con Domeyko, en la comuna de Santiago.

El Cuerpo de Bomberos de Santiago, a través de una declaración, lamentó el fallecimiento del voluntario Paul Cristoffer Valenzuela Muñoz, ayudante primero de la Sexta Compañía “Salvadores y Guardia de Propiedad”.

El trágico suceso ocurrió cerca de las 17:30 horas. Tras el accidente, Valenzuela fue trasladado de urgencia a la Mutual de Seguridad, donde se confirmó su deceso.

🔴 AHORA: el Cuerpo de Bomberos de Santiago responde con voluntarios y máquinas de 13 Compañías ante 3ª Alarma de #Incendio, declarado en Av. España y Domeyko, en la comuna de #Santiago.@Comandantecbs @Muni_Stgo pic.twitter.com/mHTUdYXBUK — Cuerpo de Bomberos de Santiago (@cbsantiago) December 18, 2025

El voluntario Valenzuela, de 36 años, ingresó a la institución en junio de 2017 y, durante estos ocho años de servicio, el Cuerpo de Bomberos de Santiago destacó “su compromiso, vocación y entrega a la comunidad”.

Asimismo, el Cuerpo de Bomberos de Santiago expresó sus más sinceras condolencias a su familia y a sus compañeros de la Sexta Compañía, acompañándolos en este doloroso momento.