Muere bombero en derrumbe mientras combatía un incendio en Santiago
Por CNN Chile
18.12.2025 / 20:30
El trágico suceso ocurrió en la intersección de avenida España con Domeyko, en la comuna de Santiago.
Durante la tarde de este jueves se reportó la muerte de un bombero tras un derrumbe, mientras combatía un incendio en la intersección de avenida España con Domeyko, en la comuna de Santiago.
El Cuerpo de Bomberos de Santiago, a través de una declaración, lamentó el fallecimiento del voluntario Paul Cristoffer Valenzuela Muñoz, ayudante primero de la Sexta Compañía “Salvadores y Guardia de Propiedad”.
El trágico suceso ocurrió cerca de las 17:30 horas. Tras el accidente, Valenzuela fue trasladado de urgencia a la Mutual de Seguridad, donde se confirmó su deceso.
El voluntario Valenzuela, de 36 años, ingresó a la institución en junio de 2017 y, durante estos ocho años de servicio, el Cuerpo de Bomberos de Santiago destacó “su compromiso, vocación y entrega a la comunidad”.
Asimismo, el Cuerpo de Bomberos de Santiago expresó sus más sinceras condolencias a su familia y a sus compañeros de la Sexta Compañía, acompañándolos en este doloroso momento.