¿Motín en la FACh?: Revelan que 20 uniformados fueron sancionados luego de negarse a despegar en vuelo a la Antártica

A pesar que finalmente no se realizó la operación, todos los involucrados fueron sancionados con tres días de arresto militar.

Veinte integrantes de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) fueron sancionados luego que se negaran a despegar en un Hércules C-130 que se dirigía a la Antártica.

Según la información entregada por Radio Biobío, la situación se produjo en diciembre pasado, cuando los involucrados presentaron informes para pedir que no se les incluyera en la Campaña Polar Científica Conjunta Glaciar Unión 2024.

Los uniformados habían aegumentado que el Hércules presentaba discrepancias en sus “indicadores de combustible“.

Esta situación era similar a la que presentó el avión del mismo modelo que se estrelló en 2019 mientras volaba a la Antártica y en el que murieron 38 personas.

Por la negativa, finalmente se suspendió la operación de la aeronave. Sin embargo, todos los 20 uniformados involucrados fueron sancionados con tres días de arresto militar.

En la resolución de la Comandancia en Jefe de la Segunda Brigada Aérea de la FACh, se indicó que “con su conducta [contribuyeron] a un ambiente de desconfianza en las tripulaciones, afectando su disponibilidad para cumplir funciones propias del servicio, en el cumplimiento de una misión institucional”.