Morocho, el perro rescatado del río Mapocho, fue adoptado tras protagonizar mediático operativo de rescate: Ahora será funcionario municipal

Luego de protagonizar uno de los rescates más mediáticos de la semana, Morocho, el perro que quedó atrapado en la ribera del río Mapocho debido al aumento del caudal por las lluvias en la Región Metropolitana, ya fue adoptado.

En conversación con T13, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, confirmó la noticia y ahora pasará a desempeñarse como un integrante de la municipalidad.

“Teníamos, la verdad, mucha gente con ganas de adoptarlo. Tenemos hoy día varios perritos más en adopción, nos están llegando y van… van adoptándose. Y la gente de la Dirección de Seguridad nos dice: “Oiga, alcalde, se nos murió el… la anterior mascota que tenían’, que también había sido bien famosa”, y bueno, hicimos un esfuerzo gigante por salvar al Morocho, queremos quedarnos con el Morocho. ¿Nos autoriza?’. Así que Morocho pasa a ser funcionario municipal“, sostuvo Desbordes.

Tras ello, el jefe comunal ironizó respecto a cuáles serán las funciones del animal, señalando que “le van a hacer su uniforme de inspector municipal, lo van a tener ahí bien alimentadito”.

El líder comunal recordó que la Dirección de Seguridad anteriormente tenía una mascota, pero falleció hace un tiempo. Tras varias solicitudes de los trabajadores, Desbordes accedió a que fuese adoptado por el municipio.

Cabe recordar que Morocho fue arrastrado por la corriente durante varios metros. Posteriormente, logró abandonar el caudal por su cuenta y fue asistido por los rescatistas y trasladado hacia la veterinaria municipal de la comuna.

Además, la Municipalidad de Santiago realizará una jornada de adopción responsable, donde se entregará información sobre los animales que esperan una familia y el proceso para adoptarlos.