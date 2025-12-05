Montes y fondos para expropiación de mega toma en San Antonio: “Es parte de una reasignación que se hizo”

El jefe del Minvu además aseguró que los ocupantes de la propiedad tomada "se comprometen a pagar el equivalente al valor del terreno".

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, se refirió a la polémica luego que el Gobierno anunciara que se expropiará el terreno donde está emplazada la mega toma de San Antonio.

A pesar de los fallos judiciales ordenando el desalojo de la propiedad, se han buscado alternativas debido a la gran cantidad de personas que están viviendo allí.

En este contexto, el Minvu anunció que expropiará el dominio, mientras los dueños aseguraron que iniciarán acciones judiciales contra el Estado tras dicho anuncio.

En conversación con Radio Infinita, Montes aseguró que las personas que se tomaron el terreno “van a aportar al proyecto habitacional. El proyecto habitacional es para urbanizar el terreno, y para regularizar el loteo y tener vías de acceso, etc. Ellos se comprometen a pagar el equivalente al valor del terreno“.

“Ellos aportan al fondo para la urbanización. Ya de hecho tienen (un monto) acumulado y ahora está en proceso de ver cómo se produce la constitución de este Fondo de Urbanización, que tiene que ser posterior al proceso de expropiación”, acotó.

Consultado sobre si el dinero para la expropiación viene de proyectos no ejecutados, Montes replicó que “esa forma de verbalizar las cosas, es una distorsión“.

“Siempre el ministerio tiene -en los Serviu- un presupuesto. Ese presupuesto se va ejecutando. A veces se ejecuta parcialmente y a veces totalmente. En el caso de asentamientos precarios, se cambiaron las reglas de juego para hacer los proyectos. Se demoraron meses en poder pasar todo el trámite para poder tener autorización. Por eso, hay varios proyectos que se atrasaron más de lo que debían“, añadió.

En esa misma línea, recalcó que “se van reasignando entre entidades. Porque hay regiones que avanzan más rápido y otras más lento. Se van reasignando. Esto es parte de la reasignación que se hizo“.

En cuanto a las negociaciones con los propietarios del terreno,subrayó que “normalmente se busca una expropiación concordada. Porque la expropiación es un mecanismo más rápido para llegar a un resultado. Usted se salta ciertos trámites. Aquí nosotros hablamos antes, le hicimos ver a los dueños, que era posible llegar a una expropiación concordada. No hubo acuerdo, y por lo tanto se usó el mecanismo que la ley establece para poder hacerlo”.