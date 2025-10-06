Montes y dichos sobre presencia de “mano derecha” de dueño de terreno tomado en comando de Jara: “Se transformó en algo que no era lo que se dijo”

En diálogo con CNN Chile, el titular del Minvu además sostuvo que sus dichos eran para "constatar que hay distintos vínculos de distintas maneras".

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, se refirió a sus dichos en relación con el comando de la candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara (PC) y un integrante de su equipo con la mega toma de San Antonio.

En una entrevista con TVN, Montes había asegurado que “yo le puedo decir que el dueño del terreno de San Antonio, una de sus manos derechas, también está en el comando de la señora Jara. Hay una cierta forma de hacer las cosas, que yo creo que esto es más o menos desde siempre”.

Respecto a estos dichos, la propia Jeannette Jara señaló este lunes que “lamento que ante esta crítica se generen otros debates que no tienen asidero y si hay alguien que el ministro Montes conozca, que lo diga. La verdad, desconozco a qué se refiere (…) además, respecto de asesores, la gente de la toma de San Antonio, que a todo esto no me quedó claro si se refería a los dueños del terreno o a la gente de la toma, creo que él tendrá que dar las explicaciones y hacerse cargo de sus palabras”.

Respecto a sus propios dicho, en diálogo con CNN Chile, Montes apuntó a que “yo simplemente he dicho que la toma de San Antonio es una toma que la sociedad tiene que asumir como un desafío. Son 10 mil personas, son 3.700 familias y la verdad que la decisión de la corte que nosotros vamos a respetar como Estado es desalojar los distintos organismos que tengan responsabilidad en esto”.

“Aquí hay que pensar no solo en Valparaíso y esta toma, sino que hay 1.432 tomas que hay a lo largo de Chile y tenemos que buscar caminos para resolverlo, no es un problema de cada grupo de propietarios, lo asuma por sí solo, sino que también el Estado y los distintos sectores tienen que tener propuestas”, añadió.

Ministro, usted señalaba lo de la mano derecha que estaría dentro de la toma de San Antonio del Comando. No, mire, sobre eso no me voy a referir porque se ha transformado en algo que no era lo que se dijo. ¿Qué era? Era simplemente constatar que hay distintos vínculos de distintas maneras y por lo tanto no voy a insistir en eso.