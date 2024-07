Monsalve dice que salida de familia de Ojeda a Argentina es una decisión familiar: “Chile es considerado un país seguro”

El subsecretario del Interior destacó la importancia de respetar las decisiones de la familia del exmilitar, quienes han enfrentado un hecho sumamente grave. No obstante, subrayó que esto no implica que el Estado no haya brindado protección a la familia.