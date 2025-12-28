Capturan a monito que escapó del zoológico de Concepción: Vecinos alertaron su presencia en la vía pública

La fuga del animal ocurrió mientras los cuidadores le daban alimento y se debió a una puerta que no quedó asegurada correctamente, según confirmó la administración del recinto animal.

Un mono cai que se escapó del zoológico municipal de Concepción, en la Región del Bío Bío, fue recapturado por funcionarios municipales y del propio recinto animal, tras recorrer brevemente calles cercanas.

El incidente tuvo lugar alrededor de las 17:40 horas del sábado, cuando el primate aprovechó un descuido en uno de los accesos del zoológico mientras los cuidadores le suministraban alimento.

Desde la administración del zoológico se indicó que la puerta externa no había quedado correctamente asegurada, lo que facilitó la fuga del animal.

Vecinos del sector captaron al mono caminando por el camino Nonguén, un hecho que se viralizó rápidamente en redes sociales, donde incluso se observa al animal en una zona cercana a la vía principal.

De acuerdo con un comunicado publicado por la Municipalidad de Concepción en Instagram, personal municipal que realizaba patrullajes preventivos por las altas temperaturas fue alertado por residentes del sector acerca de la presencia del primate en la vía pública.

“El operativo se concretó tras una alerta de vecinos, quienes informaron de la presencia del ejemplar en la vía pública en las cercanías de la Reserva Nonguén, a la altura del zoológico”, señaló el municipio en su post.

En cuestión de aproximadamente diez minutos desde la fuga, el animal pudo ser capturado sin necesidad de utilizar sedación, gracias a la rápida respuesta conjunta entre los funcionarios municipales y el personal del zoológico. Tras la captura, el monito fue devuelto al cuidado de su equipo especializado para ser evaluado.

Una vez reincorporado a su recinto, el médico clínico del zoológico, James Cormack, realizó una revisión visual del mono cai, verificando sus signos vitales y su estado de salud general.

Según las autoridades del zoológico, el animal se encontraba en condiciones óptimas para permanecer en su hábitat habitual tras el breve incidente.

El zoológico y la municipalidad agradecieron públicamente la colaboración de los vecinos que alertaron sobre la presencia del primate, así como la coordinación entre equipos que permitió evitar un mayor riesgo para el animal y la comunidad.