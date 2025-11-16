País elecciones presidenciales

Elecciones presidenciales: Mon Laferte respalda públicamente a Jeannette Jara tras cierre de mesas

Por CNN Chile

16.11.2025 / 18:53

Tras el cierre de mesas y el inicio del conteo de votos de las elecciones presidenciales y parlamentarias este domingo, la cantante y compositora Mon Laferte manifestó su apoyo a la candidatura de Jeannette Jara, aspirante del oficialismo a La Moneda.

A través de redes sociales, la artista escribió un escueto mensaje, en el que dio a conocer su preferencia electoral.

“Vamos Jara”, escribió Laferte en su cuenta de X, y junto a esta frase una bandera chilena.

Cabe recordar que el pasado 16 de octubre, la artista había descartado un apoyo formal a la exministra del Trabajo.

“No hemos hablado formalmente de un apoyo a una candidatura, no sé qué significa eso. Nunca he apoyado una candidatura, y creo que es la primera vez en mi vida que tengo una fotografía con un político”, dijo en conversación con Radio ADN.

Esto, a propósito de un encuentro entre ambas durante el Ruidosa Fest 2025. Posteriormente, la candidata presidencial compartió unas fotografías del momento, agradeciendo a la cantante “por el apoyo” a su candidatura y “por querer ser parte de este proceso tan significativo”.

 

