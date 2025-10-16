Mon Laferte aclara su foto con Jeannette Jara: “Nunca he apoyado una candidatura”

En una entrevista, la cantante nacional afirmó que no han “hablado formalmente de un apoyo a una candidatura”.

Este miércoles, Mon Laferte aclaró su encuentro con Jeannette Jara durante el Ruidosa Fest 2025, luego de que la candidata presidencial compartiera unas fotografías del momento.

En una publicación en redes sociales, la carta del oficialismo agradeció a la cantante “por el apoyo” a su candidatura y “por querer ser parte de este proceso tan significativo”.

“Gracias, Mon, por sumar tu voz y tu compromiso a este proyecto que busca construir un Chile más justo y con esperanza”, agregó en el post que ya suma más de 120 mil “me gusta”.

“Nunca he apoyado una candidatura”

En conversación con ADN, Mon Laferte descartó un apoyo formal a Jara. “No hemos hablado formalmente de un apoyo a una candidatura, no sé qué significa eso. Nunca he apoyado una candidatura, y creo que es la primera vez en mi vida que tengo una fotografía con un político”, dijo.

“Me avisaron que ella iba a estar ahí y me preguntaron si tenía problema en que me saludara. Dije que no, todo el mundo me puede saludar. Fue muy chistoso, porque yo iba acostada en el carrito de golf y nos cruzamos. Nos saludamos, fue muy linda, me dijo que se sabía todas mis canciones”, agregó.

“Creo mucho en las personas más que en los partidos. El fanatismo, en cualquier forma, me parece enfermizo. Lo más inteligente que uno puede hacer en la vida es cambiar de opinión”, dijo la artista, afirmando que “no sé qué es un apoyo oficial, pero si me preguntan, a mí me cae bien ella”.