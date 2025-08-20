Modifican medidas cautelares de Catalina Pérez por caso Democracia Viva: Corte estableció arresto domiciliario nocturno

La medida, que regirá entre las 20:00 y las 08:00 horas, fue dictada en un fallo unánime por la Segunda Sala del tribunal de alzada y revoca la resolución previa del Juzgado de Garantía de Antofagasta, que había mantenido el arresto domiciliario total.

La Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió este miércoles la solicitud de la defensa de la desaforada diputada Catalina Pérez, imputada por tres delitos de fraude al Fisco, y modificó la medida cautelar en su contra, reemplazando la privación de libertad domiciliaria total por arresto domiciliario nocturno.

La medida, que regirá entre las 20:00 y las 08:00 horas, fue dictada en un fallo unánime por la Segunda Sala del tribunal de alzada y revoca la resolución previa del Juzgado de Garantía de Antofagasta, que había mantenido el arresto domiciliario total.

Argumentos de la Corte

En la resolución, el tribunal concluyó que no existían fundamentos sólidos que justificaran la mantención del arresto domiciliario total, señalando que no se presentó una justificación clara sobre por qué una medida más restrictiva sería necesaria para asegurar el éxito del proceso penal.

“No tenemos alegaciones respecto de cuál sería la razón que debería tener esta Corte para preferir la total por sobre la parcial (…). La calidad de diputada de la imputada o la gravedad de los hechos son consideraciones relevantes para una eventual condena, pero no justifican, por sí solas, una mayor afectación a sus derechos en esta etapa”, sostiene el fallo.

La Corte también destacó que la nueva medida se ajusta a criterios de proporcionalidad y se alinea con lo decretado para los demás imputados en esta misma causa, basándose además en antecedentes sociales y psicológicos presentados por la defensa.

El caso Democracia Viva

El Ministerio Público acusa a Catalina Pérez de haber facilitado, junto a su entonces pareja Daniel Andrade y el exseremi Carlos Contreras, la firma de tres convenios irregulares entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y la fundación Democracia Viva durante el segundo semestre de 2022.

Los convenios, según la Fiscalía, fueron suscritos sin que la fundación contara con la capacidad técnica necesaria para ejecutar los proyectos en campamentos de Antofagasta, lo que se tradujo en transferencias por más de $426 millones en fondos públicos:

$200 millones el 17 de octubre de 2022

$170 millones el 29 de noviembre de 2022

$56 millones el 19 de diciembre de 2022

Pese a ello, según la acusación, las obras comprometidas nunca se ejecutaron.