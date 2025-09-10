Minsal lanza tercera versión de la campaña “Humos Letales” para advertir sobre daños de los vapeadores

La iniciativa busca "aumentar la percepción de riesgo en adolescentes sobre el consumo de productos derivados del tabaco, como lo son los vapeadores".

El Ministerio de Salud (Minsal) lanzó la tercera versión de la campaña “Humos Letales”, que busca sensibilizar a adolescentes, familias y comunidades sobre los “graves riesgos del tabaquismo y el uso de cigarrillos electrónicos, conocidos como vapers”.

La iniciativa, denominada “Humos Letales 3: Comeback” tiene como objetivo “advertir de forma clara y directa sobre los daños provocados por el vapeo, una práctica que se ha expandido entre escolares chilenos”.

De acuerdo a cifras del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), en 2023 un 34,7% de los estudiantes entre 8° y 4° medio dijo haber usado alguna vez cigarros electrónicos, mientras que un 8,6% declaró que consume de manera mensual.

¡Hoy lanzamos el nuevo capítulo de la serie #HumosLetales 🚭! La ministra de Salud (s), Andrea Albagli y el alcalde @Muni_provi, Jaime Bellolio, junto al representante @opsomschile, Giovanni Escalante, encabezaron la tercera entrega de la campaña Humos Letales dirigida a niños y… pic.twitter.com/7kbNUOSCME — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) September 10, 2025

La ministra (s) de Salud, Andrea Albagli, señaló que esta iniciativa es parte de la campaña que el Minsal hace anualmente para la prevención del tabaco: “Este es el quinto episodio de una serie que comenzó hace tres años, que innovó sobre todo en las formas de comunicar, porque nuestro público objetivo son los adolescentes entre los 12 y 14 años, que es la edad en la que comienza el consumo de tabaco”.

Se busca disuadir el inicio del hábito, por lo que “innovamos con una campaña que le hablara en los términos que los adolescentes estaban pidiendo para una campaña de este tipo. Por eso la diseñamos con un lenguaje que fuese mucho más directo, mucho más explícito y que fuera muy realista con los riesgos a los que se exponen de consumir tabaco”.

Campaña para evitar uso de cigarrillos electrónicos

“Humos Letales” busca “aumentar la percepción de riesgo en adolescentes sobre el consumo de productos derivados del tabaco, como lo son los vapeadores. El mensaje central es explícito en cuanto a que fumar y vapear dañan la salud, el medioambiente y afectan también a quienes más queremos”.

Asimismo, se llama a padres, madres y cuidadores a cuidar con sus hijos e hijas, a no regalar ni permitir la compra de vapers y a acudir a un centro de salud en caso de intoxicación.

Según la Organización Mundial de Salud (OMS), cerca de 8 millones de personas mueren anualmente por causas atribuibles al consumo de tabaco. En Chile, un 27,9% de la población de 15 y más años fuma, con prevalencias de 29,8% en hombres y 26,1% en mujeres.

El tabaquismo es la principal causa prevenible de muerte prematura a nivel mundial y el principal factor de riesgo evitable de enfermedades crónicas no transmisibles.