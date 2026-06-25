Formalizarán a dos extranjeros detenidos por tráfico de migrantes desde Haití: Están vinculados a agencias de viaje

Dos ciudadanos haitianos fueron detenidos por la PDI tras ser vinculados a una estructura criminal relacionada con el tráfico ilícito de migrantes desde Haití, pasando por República Dominicana hasta llegar a Chile.

El procedimiento fue desarrollado por la Brigada Investigadora de Trata de Personas (Bitrap) junto a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

La investigación está a cargo del fiscal regional Francisco Jacir y la fiscal Carolina Suazo.

Los hechos indagados habrían ocurrido durante 2024 y se trata de una situación distinta del ingreso de niños haitianos a Chile, que fue informado por la Contraloría General de la República hace unas semanas.

Los individuos estarían vinculados a las agencias de viaje MundoPam y de Agencia Cananeen.

Durante la tarde del miércoles, se llevaron a cabo entradas y registros de las agencias, donde la Bitrap incautó evidencia importante del caso.

Los sujetos pasarán a control de detención este jueves por los delitos de asociación criminal, tráfico ilícito de migrantes agravado y lavado de activos.