Formalizarán a dos extranjeros detenidos por tráfico de migrantes desde Haití: Están vinculados a agencias de viaje

Dos ciudadanos haitianos fueron detenidos por la PDI tras ser vinculados a una estructura criminal relacionada con el tráfico ilícito de migrantes desde Haití, pasando por República Dominicana hasta llegar a Chile.
El procedimiento fue desarrollado por la Brigada Investigadora de Trata de Personas (Bitrap) junto a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.
La investigación está a cargo del fiscal regional Francisco Jacir y la fiscal Carolina Suazo.
Los hechos indagados habrían ocurrido durante 2024 y se trata de una situación distinta del ingreso de niños haitianos a Chile, que fue informado por la Contraloría General de la República hace unas semanas.
Los individuos estarían vinculados a las agencias de viaje MundoPam y de Agencia Cananeen.
Durante la tarde del miércoles, se llevaron a cabo entradas y registros de las agencias, donde la Bitrap incautó evidencia importante del caso.
Los sujetos pasarán a control de detención este jueves por los delitos de asociación criminal, tráfico ilícito de migrantes agravado y lavado de activos.
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