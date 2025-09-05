Minsal por caso de profesional que fue víctima de vejaciones en hospital de Osorno: “Es probable que ocurran otras denuncias”

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, se refirió al caso del exfuncionario que sufrió diversos episodios de maltrato y humillación en el Hospital Base San José Osorno. En ese contexto, afirmó que: “Cuando se dan a conocer estas situaciones, es probable que ocurran otras denuncias”.

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, entregó detalles sobre las acciones que ha ejecutado su cartera para abordar el caso de un profesional con Condición del Espectro Autista (CEA) que habría sufrido vejaciones mientras se desempeñaba en el Hospital Base San José Osorno.

En ese contexto, la secretaria de Estado detalló que se ofició al Servicio de Salud Osorno (SSO) la entrega inmediata de todos los antecedentes relacionados con el caso, los cuales fueron remitidos el 3 de septiembre.

Asimismo, se han aplicado diversas medidas:

Se designó un enviado especial, un abogado del gabinete ministerial, que se trasladó al Hospital de Osorno.

La entrega de todos los antecedentes del sumario administrativo y de la denuncia al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

Mediante oficio, se instruyó al SSO ejecutar de manera inmediata las sanciones establecidas en los sumarios administrativos, que derivaron en la destitución de los cuatro funcionarios involucrados en estos graves hechos.

La apertura de un sumario administrativo por parte de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, por “omisión de denuncia a la Fiscalía de los directivos de la época y revisión de los procedimientos administrativos que, en su momento, habían concluido con el sobreseimiento de los involucrados”.

“Estas acciones son deleznables, son condenables y más aún cuando se desarrollan al interior de un establecimiento de salud. Si bien no es personal que se dedica a la atención de salud, ellos están trabajando en un ambiente que es para cuidar la vida y la salud de las personas y no para el abuso o la tortura, como prácticamente se han marcado estas actuaciones que tuvieron con esta persona, que era un trabajador en calidad de reemplazo”, enfatizó la titular de Salud.

En ese sentido, subrayó que: “Cuando se denuncian estas situaciones, es probable que ocurran otras denuncias”, y agregó que actualmente está en vigencia la Ley Karin, la cual implementa un mecanismo para detectar y procesar este tipo de casos.

“Nosotros tenemos la mayor cantidad de funcionarios públicos, lo que es intensivo en mano de obra y con mucha interacción entre las personas. Por lo tanto, ocurren eventos, y probablemente no me extrañaría que se denunciara en otro asunto. Con todos ellos vamos a establecer la misma vara, la misma condena y el mismo castigo”, concluyó Aguilera.