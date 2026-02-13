Minsal investiga frutillas bañadas en chocolate vendidas en playas tras causar alarma por no derretirse con el calor

El jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, Jorge Vilches, precisó que, hasta ahora, no existen resultados de laboratorio que permitan establecer con certeza la composición del producto y descartó que existan personas afectadas.

Más de 2.400 fiscalizaciones a lo largo del país forman parte del despliegue que mantienen activas las autoridades sanitarias para controlar la elaboración y venta de alimentos, en medio de la controversia por las frutillas bañadas en chocolate que se comercializan en playas y que han generado dudas por no derretirse ante el calor.

El jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, Jorge Vilches, confirmó que actualmente se desarrolla una investigación para determinar qué compuesto se utiliza en el recubrimiento de estas frutas.

Hasta ahora, precisó, no existen resultados de laboratorio que permitan establecer con certeza la composición del producto.

La alerta surgió luego de que funcionarios municipales detectaran la situación y se contactaran con la Seremi de Salud de la Región de Valparaíso, entidad que coordina las diligencias para esclarecer qué tipo de sustancia estaba siendo ofrecida al público.

Pese a la preocupación generada en redes sociales, la autoridad sanitaria aseguró que no se han reportado personas afectadas por el consumo de estas frutillas.

No obstante, recalcó que la venta ambulante de alimentos implica riesgos, debido a la falta de información sobre el origen de los productos.

“Esto tiene que ver con la forma y el desconocimiento que tenemos desde dónde viene la cadena de producción de ese alimento, la conservación, el respectivo respeto de la cadena de frío, y esto ocurre tanto para esas frutillas como para otros alimentos”, aaseguró la autoridad.

Vilches reiteró el llamado a preferir el comercio establecido y recordó que la ciudadanía puede denunciar puntos de elaboración o venta clandestinos ante la autoridad sanitaria regional, con el fin de reforzar la fiscalización y prevenir eventuales riesgos para la salud pública.