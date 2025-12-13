Minsal instruye sumario por hígado donado en Talcahuano que no pudo ser trasladado a Santiago por falta de avión

Desde la institución señalaron que se evaluaron las alternativas para el traslado, pero que "los tiempos no cuadraban para asegurar la viabilidad del órgano".

El Ministerio de Salud (Minsal) ordenó un sumario administrativo tras la no llegada de un órgano desde el Hospital Las Higueras de Talcahuano (Región del Biobío) a Santiago.

La acción fue informada por el Dr. José Luis Rojas, coordinador nacional de Trasplante del Ministerio de Salud, y el Dr. Juan Pablo Rubio, asesor del Subsecretario de Redes Asistenciales.

La situación ocurrió el pasado miércoles, cuando un procuramiento de órganos en el recinto médico culminó con la pérdida de un hígado tras la falta de un avión que lo trasladara hasta la Región Metropolitana.

El trasplante era esperado por una niña de dos años y había sido donado por una menor de cinco años.

El doctor Rojas apuntó a la humanización del proceso: “Una familia, en medio de un gran dolor por la pérdida de un hijo, tuvo la generosidad de donar sus órganos, permitiendo salvar dos vidas. Este aspecto, la grandeza del acto de donación, a menudo es poco resaltado”.

Y dijo que se evaluaron todas las alternativas, tanto traslado terrestre, opción de aviones comerciales o trasplante en un lugar más cercano; sin embargo, “los tiempos no cuadraban para asegurar la viabilidad del órgano”.

Esto último, ya que hay un promedio de 6 horas para el trasplante de un órgano una vez extraído.

En esa línea, subrayó en la necesidad de revisar los protocolos internos para que los tiempos de respuesta sean “aún más cortos”, además de “buscar nuevas alternativas logísticas, dada la extensión geográfica de Chile y factores como el clima”.