Minsal extiende alerta alimentaria por leche infantil: Anunciaron nuevo lote afectado

El Minsal hizo un llamado a las personas que tengan en su domicilio productos afectados a no consumirlos.
Este jueves, el Ministerio de Salud (Minsal) anunció la ampliación de la alerta alimentaria que rige para fórmulas infantiles de la marca Alula.
Detallaron que la empresa Sanulac Nutrición complementó la información dada previamente respecto del retiro voluntario de sus productos afectados por la presencia de toxina cereulida, indicando que, además de los lotes ya señalados, se incorporó un nuevo producto.
Minsal informó hace algunos días la alerta alimentaria por las leches, debido al riesgo de contaminación por esta toxina producida por el microorganismo Bacilus cereus, haciendo un llamado a las personas que tengan en su domicilio productos afectados a no consumirlos.
Finalmente, desde la cartera de Salud señalaron que “en caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar sintomatología compatible con manifestaciones clínicas, se recomienda acudir a un centro de salud“.
Minsal actualiza información sobre alerta alimentaria de productos de fórmulas infantiles Alula.
Se incorpora el producto Alula Gold 1 Premium en tarro de 400 g lote: 8000003179 con fecha de vencimiento 27 – 11 – 26
