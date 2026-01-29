Minsal extiende alerta alimentaria por leche infantil: Anunciaron nuevo lote afectado

El Minsal hizo un llamado a las personas que tengan en su domicilio productos afectados a no consumirlos.

Este jueves, el Ministerio de Salud (Minsal) anunció la ampliación de la alerta alimentaria que rige para fórmulas infantiles de la marca Alula.

Detallaron que la empresa Sanulac Nutrición complementó la información dada previamente respecto del retiro voluntario de sus productos afectados por la presencia de toxina cereulida, indicando que, además de los lotes ya señalados, se incorporó un nuevo producto.

Minsal informó hace algunos días la alerta alimentaria por las leches, debido al riesgo de contaminación por esta toxina producida por el microorganismo Bacilus cereus, haciendo un llamado a las personas que tengan en su domicilio productos afectados a no consumirlos.

Finalmente, desde la cartera de Salud señalaron que “en caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar sintomatología compatible con manifestaciones clínicas, se recomienda acudir a un centro de salud“.

¿Cuál es el nuevo lote afectado?

La empresa detalló que se trata del producto Alula Gold 1 Premium en tarro de 400 gramos.

en tarro de Lote: 8000003179

Fecha de vencimiento: 27-11-2026.

Los otros lotes afectados de leche infantil Alula

ALULA GOLD 1 PREMIUM tarro 200g: Lote 8000003178, vencimiento 26-11-2026.

ALULA GOLD 1 PREMIUM tarro 400g: Lote 8000003358, vencimiento 11-03-2027.

ALULA GOLD 1 PREMIUM tarro 900g: Lote 8000003378, vencimiento 07-03-2027; Lote 8000003379, vencimiento 07-03-2027.

ALULA GOLD 2 PREMIUM tarro 200g: Lote 8000003226, vencimiento 28-11-2026.

ALULA GOLD 2 PREMIUM tarro 900g: Lote 8000003236, vencimiento 05-12-2026.

ALULA GOLD 3 PREMIUM tarro 900g: Lote 8000003308, vencimiento 17-02-2027; Lote 8000003347, vencimiento 03-03-2027; Lote 8000003348, vencimiento 04-03-2027; Lote 8000003350, vencimiento 05-03-2027.

ALULA GOLD COMFORT PREMIUM tarro 200g: Lote 8000003224, vencimiento 19-11-2026; Lote 8000003359, vencimiento 12-03-2027.

ALULA GOLD COMFORT PREMIUM tarro 900g: Lote 8000003246, vencimiento 02-12-2026; Lote 8000003385, vencimiento 17-03-2027; Lote 8000003386, vencimiento 18-03-2027.