Minsal emite una alerta alimentaria para reconocido producto de harina de maíz: Llaman a no consumirlo

Se agregó que "la Autoridad Sanitaria ya ha iniciado las gestiones pertinentes para mitigar los riesgos asociados, tales como inicio de sumario sanitario, instrucción de retiro del producto en los comercios, aumento de vigilancia sanitaria en los productos en trámite de importación, entre otras".

El Ministerio de Salud, Minsal, emitió una alerta alimentaria para un reconocido producto de harina de maiz.

Según detallaron, “el Ministerio de Salud, con el objetivo de resguardar la salud de la población, informa de una Alerta Alimentaria por fumonisina Harina de maíz blanco precocida, marca “PAN”, fecha de vencimiento 20-03-2026, lote 22610790, marca “PAN””.

Desde la cartera detallaron que “la muestra del producto fue tomada en el marco del programa de Vigilancia Nacional de Micotoxina en Alimentos en la región de Tarapacá, y de acuerdo con los resultados de análisis del laboratorio reconocido por la autoridad sanitaria, se detectó la presencia de Fumonisina por sobre los límites reglamentarios nacionales.

“El llamado a la población es a no consumir el producto, en caso de que lo tenga disponible en sus hogares. El producto involucrado es: o Producto: Harina de maíz blanco precocida o Marca: PAN o N° lote: 22610790 o Fecha de vencimiento: 20-03-2026″, detallaron.

¿Qué son las fumosinas?

Según explicaron desde el Minsal, las fumosinas son “micotoxinas que contaminan al maíz y son producidas por hongos, y se han asociado principalmente con el maíz destinado al consumo humano y animal en todo el mundo”.

“El consumo crónico de estas sustancias está asociado con cáncer de esófago en los seres humanos, así como a toxicidad hepática y renal en animales. Esta información está en permanente desarrollo y será actualizada a través de los canales oficiales del Ministerio de Salud”, concluyeron.