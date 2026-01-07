País salud

Minsal emite alerta alimentaria para Alfamino, fórmula infantil para necesidades especiales: Hizo llamado a no consumirla

07.01.2026 / 12:03

Desde el ministerio detallaron que este producto "tiene riesgo de contaminación por una toxina", la que está asociada con brotes de intoxicación alimentaria.

Este martes, el Ministerio de Salud (Minsal) emitió una alerta alimentaria para Alfamino, una fórmula infantil para necesidades especiales.

El Alfamino es usualmente consumido por bebés y niños con alergias alimentarias severas, especialmente alergia a la proteína de la leche de vaca.

Desde el ministerio detallaron que este producto “tiene riesgo de contaminación por una toxina producida por el microorganismo Bacilus cereus”.

“La toxina involucrada es la cereulida, la que está asociada con brotes de intoxicación alimentaria de tipo emético (vómitos). Es una toxina estable y es muy poco probable que se inactive mediante el procesamiento térmico de los alimentos”, agregaron.

El Minsal hizo un llamado a las personas que tengan los productos afectados a que no los consuman. “La Autoridad Sanitaria está realizando las gestiones para tomar las medidas sanitarias respectivas, entre otras, la no distribución o su comercialización“, complementaron.

Asimismo, en el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar sintomatología compatible con manifestaciones clínicas (vómitos), recomendaron acudir a un centro de salud correspondiente.

Nestlé Chile informó que está realizando un retiro voluntario y preventivo de lotes. “A la fecha, no han existido reportes confirmados de ninguna enfermedad asociada con el consumo. No obstante, (…) decidimos realizar este retiro voluntario en línea con nuestros estrictos protocolos de seguridad y calidad”.

“Confirmamos que todas las demás fórmulas infantiles de Nestlé son seguras para el consumo y no están relacionadas con este retiro. Estamos trabajando junto con las autoridades para restablecer el normal abastecimiento de Alfamino”, añadieron desde la empresa en el comunicado.

Finalmente, solicitaron a quienes compraron Alfamino en alguna farmacia u otro canal formal de distribución a ir con el producto y su boleta al punto de venta donde realizó su compra “para solicitar su reembolso o contactar a nuestro servicio de atención al consumidor para atender su caso”.

N° lotes afectados

  • 51040017Y2
  • 51050017Y1
  • 52450017Y2
  • 52460017Y1
  • 52470017Y1
  • 52480017Y1
  • 52510017Y1
  • 52610017Y2
  • 52620017Y1
  • 52650017Y1
  • 52680017Y1
  • 52690017Y1

