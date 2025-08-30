Minsal anunció inyección de $73 mil millones en recursos para avanzar en listas de espera

Serán un total de 181 mil las prestaciones de diverso tipo que se podrán avanzar con la adición de recursos que informó este sábado la ministra Aguilera.

Desde el Hospital San Juan de Dios la ministra de Salud, Ximena Aguilera, daba a conocer lo que significará la inyección de recursos por más de $73 mil millones para avanzar en la reducción de las listas de espera.

“En la negociación presupuestaria el año pasado negociamos recursos adicionales para las listas de espera”, dijo la secretaria de Estado. “73 mil millones de pesos para ocuparlos una vez que se aprobara la ley de licencias médicas grandes emisores. Eso ocurrió en mayo. Logramos con la Dirección de Presupuesto cumplir con los requisitos que nos habían pedido para justamente hacer la autorización de los recursos y la primera transferencia”.

El subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell, explicó a CNN Chile que con esto disminuirían los tiempos de espera y por lo tanto también la cantidad de gente enlistada para recibir atención médica.

“Son aproximadamente 2 millones y medio de personas en listas de espera y estos recursos van a permitir realizar 181 mil prestaciones adicionales a las planificadas regularmente, en horarios extendidos, días fin de semana como hoy. Y nos van a permitir ir resolviendo temas quirúrgicos, temas de oncología, quimioterapia, radioterapia también, y prestaciones de consultas de especialistas que es bien importante cuando los pacientes son derivados de la atención primaria”, afirmó Martorell.