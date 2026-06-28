Minsal anuncia el envío de 30.000 dosis de vacunas a Venezuela

Este sábado, la ministra de Salud, May Chomali, anunció el envío de 30.000 dosis de vacunas a Venezuela.
El país registra ya 1.430 personas fallecidas por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 registrado el pasado miércoles en la zona costera.
“Frente a la emergencia por el terremoto en Venezuela, el Ministerio de Salud reafirma su compromiso con la solidaridad y la cooperación internacional. Hoy entregamos 30.000 dosis de vacuna contra la difteria y el tétanos al operador que trasladará este cargamento a Venezuela”, señaló en X la ministra.
La secretaria de Estado detalló que esta entrega forma parte de la ayuda humanitaria que Chile entrega “para la prevención de enfermedades y el apoyo oportuno, que son fundamentales para proteger a las comunidades afectadas. Nuestro reconocimiento a todas las instituciones que hacen posible esta misión humanitaria”.
Venezuela ha recibido a más de 1.600 rescatistas para atender a las víctimas, según informó este sábado el viceministro venezolano para Europa y América del Norte, Oliver Blanco. En su cuenta de X, el funcionario dijo que en las últimas horas Venezuela ha recibido 17 vuelos con los rescatistas y en las próximas 24 horas se espera la llegada de 25 vuelos adicionales.
Frente a la emergencia por el terremoto en Venezuela, el Ministerio de Salud reafirma su compromiso con la solidaridad y la cooperación internacional. Hoy entregamos 30.000 dosis de vacuna contra la difteria y el tétanos al operador que trasladará este cargamento a Venezuela.
— May Chomali (@MinistraChomali) June 27, 2026
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