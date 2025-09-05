Ministros Montes y Cordero se reúnen con dueños de terreno ocupado por megatoma en San Antonio

A pesar del estancamiento de las negociaciones previas, las autoridades buscan una salida que evite un desalojo forzoso de alrededor de 10 mil familias.

En medio de la creciente tensión por la ocupación ilegal de terrenos en la región de Valparaíso, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, y el ministro de Seguridad Público, Luis Cordero, se reunieron este viernes con Ricardo Posada y Esteban Solari, los propietarios del terreno donde se encuentra la megatoma “Cerro Centinela”, en la comuna de San Antonio.

La megatoma, que alberga a más de 10 mil personas, se ha transformado en uno de los desafíos más complejos en materia de ocupación irregular de terrenos en el país.

Esto teniendo en cuenta el fracaso de las diversas negociaciones que ha habido entre el Ministerio de Vivienda y los propietarios previamente. La última fue registrada justamente el pasado 3 de septiembre.

En concreto, la cita tuvo como eje central el análisis de alternativas viables para resolver la situación sin recurrir, necesariamente, a un operativo forzoso, consignó Radio Biobío.

Cabe recordar que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) confirmó que la Comisión Técnica, instalada en abril de este año para evaluar las condiciones de una eventual compraventa del predio, cerró su trabajo sin resultados positivos.

Pese a 17 sesiones y propuestas concretas del Estado, no se logró avanzar en un acuerdo aceptable para ambas partes.