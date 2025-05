Ministro Valenzuela destaca presencia de avena chilena en supermercado de Indonesia: “Es un orgullo para La Araucanía”

El ministro llamó a seguir impulsando el intercambio global y celebró el posicionamiento de Chile como el segundo exportador mundial de avena, reafirmando el compromiso del Gobierno.

En el marco de su gira oficial por el sudeste asiático, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, visitó un supermercado en Yakarta, Indonesia, donde vivió un particular momento que compartió con entusiasmo a través de sus redes sociales.

El secretario de Estado se encontró con un envase del producto “Energen”, una bebida de cereales con leche ampliamente consumida en ese país, que contiene avena producida en la Región de La Araucanía.

“Un orgullo estar en Indonesia y acá en un supermercado de Yakarta, encontrarnos con productos que tienen avena producida en la Región de La Araucanía”, escribió Valenzuela en su cuenta de X, destacando la relevancia de este hallazgo como un ejemplo concreto del impacto de la Agenda Agroexportadora Sustentable.

En esa línea, el ministro valoró que el trabajo de los agricultores y agricultoras del sur de Chile permita que productos de origen nacional lleguen a mercados tan lejanos, siendo reconocidos por su calidad.

“Cuando hablamos de la industria agroalimentaria chilena, no es solo empleo, no es solo recursos, no es solo exportaciones, es ayudar al mundo”, expresó en un video grabado desde el local.

Valenzuela agregó que este tipo de productos —como la avena chilena presente en “Energen”— no solo representa un avance económico, sino también un aporte en nutrición para familias en el extranjero.

“Este saber araucanista, convertido por un importador de Yakarta, es un producto sano para los niños y las familias de Indonesia”, señaló.

Finalmente, el ministro llamó a seguir impulsando el intercambio global y celebró el posicionamiento de Chile como el segundo exportador mundial de avena, reafirmando el compromiso del Gobierno con la promoción de una agricultura sostenible y con sello regional.