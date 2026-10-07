Ministro Rabat por indulto a Aliste Vega: “No hay decisiones adoptadas a este momento”

Esta tarde, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, se refirió a la posibilidad de indultar a Aliste Vega, exlautarista condenado por el homicidio del cabo de Carabineros Luis Moyano en 2007.

El caso ha generado debate luego de que miembros del oficialismo se mostraran abiertos a un eventual indulto humanitario debido al cáncer terminal que padece el exlautarista. Sin embargo, desde ese sector también han planteado que, si se utiliza ese criterio, debería aplicarse de la misma manera a condenados por violaciones a los derechos humanos que enfrenten condiciones de salud igualmente graves.

Al ser consultado por 24 Horas, el ministro Rabat sostuvo que “yo del indulto que usted me menciona, me enteré también por la información de prensa, porque para llegar al escritorio y probablemente a tal del ministerio, se siguen algunos pasos. Entiendo que ese indulto es del día 5 de octubre y, por lo tanto, lo que sigue es su tramitación habitual. Como lo he señalado en múltiples oportunidades, nosotros vamos a estudiar cada caso”.

Consultado por las solicitudes de indulto, el secretario de Estado explicó que estas deben ser analizadas caso a caso y aseguró que, hasta ahora, no se ha adoptado ninguna decisión al respecto.

“Todo ciudadano tiene el derecho de petición establecido en la Constitución y, por lo tanto, tiene el derecho a solicitar indultos. Lo que hace el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es cada una de esas peticiones estudiarlas en particular, en concreto, caso a caso, y con la debida convicción se adoptarán las decisiones que correspondan. No hay decisiones adoptadas a este momento“, concluyó.

Cabe recordar que Vega fue condenado a 42 años de cárcel por distintos delitos, entre ellos el homicidio del cabo Luis Moyano, ocurrido tras el asalto a una sucursal del Banco Security en Santiago, el 18 de octubre de 2007.

De acuerdo con los antecedentes, Vega y otro asaltante, Marcelo Villaroel, huyeron del lugar y fueron en busca de una motocicleta estacionada en las cercanías. En ese momento se encontraron con Moyano, y según la acusación de la Fiscalía Centro Norte, Aliste descendió del auto y disparó contra el funcionario policial, causándole la muerte.