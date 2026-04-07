Ministro Quiroz explica por qué la histórica alza de combustibles no fue gradual: “Tendría que haber ido al Congreso a cambiar la Ley del MEPCO”

El jefe de Hacienda además reiteró que el costo semanal del MEPCO habría sido de US$ 160 millones o incluso superior.

Durante su participación en el encuentro de Sofofa “Nuevos Vientos de la Economía 2026: Ajustando el Rumbo“, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se refirió a la histórica alza en el precio de los combustibles y al impacto en la economía local.

En medio de su exposición sobre los desafíos del Gobierno del Presidente José Antonio Kast, Quiroz señaló que en un escenario fiscal complejo “tenemos que tomar una decisión dura“.

Del mismo modo, explicó que las opciones eran mantener “el MEPCO funcionando -desconociendo un artículo que el propio MEPCO tenía cuando la cosa se descuadra y nos gastamos US$ 160 millones por semana– o reconocíamos y aplicamos la cláusula que la propia ley del MEPCO estableció para hacer un ajuste“.

“Se ha dicho ‘bueno, por qué el ministro no hizo ajustes más paulatinos‘. Bueno, porque tendría que haber ido al Congreso a cambiar la Ley del MEPCO y haberle pedido a los congresistas que aceptaran un aumento de precios de $150 pesos la primera semana, en cuatro semanas más otros $150“, añadió el ministro Quiroz.

Respecto a esa opción, además aseguró que “no sé qué es lo que habría pasado, pero mi proyección es que me habrían dicho que no“.

“Es natural. Uno tiene que asumir que los legisladores tienen sus responsabilidades -asumen las de ellos, y está muy bien, y van a tener que asumir responsabilidades muy importantes en lo que sigue- y el ministro de Hacienda tiene que asumir las propias“, sentenció el ministro de Hacienda.