Ministro Quiroz confirma cobros a morosos del CAE con ingresos sobre $1,5 millones: “El tesorero tiene instrucciones”

El titular de Hacienda aseguró que instruyó a la Tesorería iniciar acciones contra deudores con mayores remuneraciones, en medio del plan del Gobierno para reforzar el pago del Crédito con Aval del Estado.

Este jueves, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, confirmó que el Gobierno instruyó a la Tesorería General de la República iniciar acciones de cobro contra personas morosas del Crédito con Aval del Estado (CAE) que registren remuneraciones superiores a $1,5 millones brutos mensuales.

En el Seminario Económico 2026 “La primera lectura de un nuevo ciclo”, Quiroz reveló que, desde 2017, el Estado no ha “iniciado ninguna acción de cobro” a los deudores del crédito y que solo el 40% de los beneficiados está pagando.

Según información del Gobierno, existe una deuda total al fisco de $4 billones y la morosidad aumentó ocho veces en comparación con 2018, cuando se adeudaban $500 mil millones.

El jefe de la cartera precisó que el cobro se realizará primero a quienes tengan un sueldo que supere los $1.500.000, que constituyen el 20% de los morosos. Reiteró que no se cobrará la deuda en el caso de quienes no tengan trabajo.

Quiroz señaló que hay un grupo, conformado por 1.800.000 personas, que “tienen un sueldo bruto por arriba de los $5 millones mensuales y suman una deuda total de USD 20 millones al fisco”.

“La vamos a cobrar, vamos actuar muy agilmente con las protestades del juicio ejecutivo, que incluye embargos”, aseguró.

Por último, el ministro descartó impulsar una legislación para iniciar los cobros adeudados: “No necesitamos una ley para ello, necesitamos que tesoreria haga el trabajo”.