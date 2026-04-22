Ministro Poduje: “No me parece que sea la función de las Fuerzas Armadas el negocio inmobiliario”

El debate por el uso de terrenos fiscales sumó nuevas voces luego de las declaraciones del ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien en el podcast Cómo te lo explico, con las periodistas Mónica Rincón y Paula Catena, cuestionó el rol de las Fuerzas Armadas en la gestión de estos activos, en medio de la urgencia por enfrentar el déficit habitacional.

“No corresponde”, afirmó el ministro, al ser consultado por el rol de las Fuerzas Armadas en la venta de terrenos fiscales.

“A mí no me parece que sea la función de las Fuerzas Armadas el negocio inmobiliario”, agregó, recordando que “las Fuerzas Armadas venden estos terrenos” y mencionando como ejemplo la venta de terrenos de la Escuela Militar.

En esa línea, sostuvo que estos espacios deben destinarse a soluciones habitacionales y adelantó que el gobierno buscará utilizar terrenos fiscales para proyectos de vivienda.

“Tener un terreno para que vayan generales a andar a caballo… cuando se puede hacer vivienda, no parece razonable”, planteó.

Respecto al financiamiento, el ministro advirtió sobre la estrechez presupuestaria en su cartera.

“Hoy día hablaba con el equipo y me decían que la plata alcanza hasta la primera semana de mayo, así como estirando la cuerda, pero no más que eso. Ya nos gastamos casi todo el presupuesto de la región del Biobío en un solo proyecto, que es Ríos de Chile, donde se quemaron 800 departamentos, y también el programa para los segmentos más vulnerables. Por eso necesitamos la plata a más tardar la primera semana de junio”, indicó.

Defensa tras dichos de Poduje: “No tiene nada de particular, no nos dedicamos a ese negocio”

En paralelo, desde el gobierno surgieron matices frente a sus declaraciones.

En conversación con CNN Prime, el ministro de Defensa, Fernando Barros, respondió a los dichos de Poduje sobre el rol de las Fuerzas Armadas: “No es así. (…). Las FF. AA. y muchas reparticiones públicas tienen destinados terrenos que se han valorizado; en algunos casos se venden, en otros se mantienen”.

“No tiene nada de particular, no nos dedicamos, ni las FF.AA., a ese negocio y que se haya vendido uno u otro terreno no da como para una conclusión tan categórica”, agregó.

#CNNPrime | Ministro Fernando Barros por dichos del ministro Poduje sobre que las FF.AA. actúan como “inmobiliarias” respecto de sus terrenos: “No es así. (…). Las FF. AA. y muchas reparticiones públicas tienen destinados terrenos que se han valorizado; en algunos casos se… pic.twitter.com/itcqahdWXB — CNN Chile (@CNNChile) April 23, 2026

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