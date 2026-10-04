Ministro Poduje acusa que “el cáncer del sector público es la burocracia” y apunta contra el Consejo de Monumentos Nacionales

El ministro de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Iván Poduje, abordó los desafíos de su cartera para enfrentar el déficit habitacional en el país, cuestionando especialmente el funcionamiento del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN).

En conversación con The Clinic, el titular de Vivienda fue tajante al diagnosticar las dificultades que enfrenta para agilizar la construcción de soluciones habitacionales en el país.

“Para nosotros, el cáncer del sector público es la burocracia, es la sobrerregulación”, afirmó.

En esa misma línea, Poduje señaló directamente al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) como el “emblema” de este problema administrativo.

El ministro también apuntó sus críticas hacia otros organismos, tanto públicos como privados, que impactan en los tiempos de entrega.

“Las direcciones de obras municipales no conocen los plazos, muchas de ellas no los respetan. Las empresas eléctricas o sanitarias se demoran lo que quieren en conectarnos o en darnos factibilidad”, detalló.

Reforma al Consejo de Monumentos Nacionales

Sobre la situación específica del CMN, el secretario de Estado advirtió que la institución “está cada vez peor“, pero adelantó que el Ejecutivo ya se encuentra trabajando en una salida institucional para destrabar las iniciativas paralizadas.

Según explicó, está elaborando una propuesta en conjunto con el ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga, la cual esperan anunciar como “una muy buena noticia”.

El objetivo de esta medida, según comentó el titular del Minvu, es que “desarma todo este sistema arbitrario, que incluso diría a estas alturas es cuestionable desde un punto de vista moral“.