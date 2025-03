Ministro Pardow sobre masivo corte de luz: “Tenemos un problema en el funcionamiento de nuestro sistema de respuesta a la emergencia”

El titular de la cartera abordó en Futuro 360 de CNN Chile el masivo corte de luz ocurrido a finales de febrero.

En entrevista con Paloma Ávila en el programa Futuro 360 de CNN Chile, el titular de la cartera de Energía, Diego Pardow, enfatizó que es urgente definir responsabilidades e identificar fallas, pues lo que se sabe sobre el apagón ocurrido el martes 25 de febrero permite decir que “no hay ningún daño significativo a la infraestructura ni nada que haya pasado que no haya sido considerado en los análisis previos”, haciendo referencia a los estudios, que desde 2018, advertían posibles fallas en el sistema eléctrico. “Tenemos un problema en el funcionamiento de nuestro sistema de respuesta a la emergencia”, aseveró.

El ministro destacó que la falla no responde a una falta de inversión, sino a la manera en que se manejó la contingencia: “Todos los antecedentes que tenemos ahora indican a problemas de gestión, no de inversión, no había cosas físicas que estuvieran faltando, sino que fue la manera en que se manejó el sistema que hoy tenemos”. Con esto las miradas apuntan hacia el órgano responsable el Coordinador Eléctrico Nacional.

El rol del Coordinador Eléctrico Nacional

Pardow explicó que el sistema eléctrico tiene planes de defensa ante contingencias extremas y de recuperación del servicio, y que los dos dependen directamente del Coordinador Eléctrico Nacional. “Ambos planes son instrumentos completamente privados. No son decretos supremos que estén sujetos al feedback de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, la determinación de precios de la Comisión de Energía o la intervención del Ministerio”, señaló el ministro.

En esta línea, recalcó que “por ley, las atribuciones para desarrollar ambos planes son exclusivas del Coordinador en conjunto con las empresas” y que “la supervisión del cumplimiento normativo recae en el Consejo del Coordinador”, el órgano de 5 miembros que supervisa la gestión del Director Ejecutivo. Ante la pregunta de quién es entonces el encargado de asegurar que el Coordinador cumpla su rol, el ministro dijo que la fiscalización del Coordinador está en manos de la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) que, “no tiene un rol preventivo, sino que actúa después de que ocurran las cosas”.

Pago de los consumidores y responsabilidades

El ministro también abordó el sistema de financiamiento del Coordinador Eléctrico Nacional y los costos asociados a los servicios complementarios, los que son pagados en las cuentas de la luz: “El consumidor y las industrias que también son clientes, paga primero un cargo por servicio público que lo que hace es financiar el presupuesto anual del Coordinador, que es del orden de 60 millones de dólares al mes”, dijo Pardow.

A pesar de este esquema de financiamiento, Pardow fue enfático en que el desempeño del sistema no estuvo a la altura: “Lo primero que hay que dejar meridianamente claro es que el servicio que los consumidores recibieron en sus casas y que las industrias recibieron en sus instalaciones el día martes no es aceptable. No es por lo cual pagamos”.

Mientras la investigación avanza, siguen apareciendo nuevos antecedentes. Según el ministro, frente a un corte de esta magnitud es probable que el proceso completo dure aproximadamente tres meses.

Mira acá el video completo de la entrevista: