Ministro Montes responde a Jara por reconstrucción tras megaincendio: “Le diría que el financiamiento no es el problema”

La candidata presidencial del oficialismo afirmó que "evidentemente en el Ministerio de Vivienda está la responsabilidad" en relación con la demora en la reconstrucción.

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, respondió al emplazamiento de Jeannette Jara, quien apuntó directamente al Gobierno por la demora en la reconstrucción tras el megaincendio que afectó Valparaíso.

En CNN Chile Radio, la candidata presidencial del oficialismo y la Democracia Cristiana afirmó: “Yo lo encuentro impresentable. Francamente, no encuentro que haya nada que lo justifique. Yo, por cierto, he escuchado y leído un montón de razones que tienen que ver con los títulos de dominio, con los ejecutores de las obras, pero no hay nada que lo justifique.

Respecto a si la responsabilidad por la situación está en el Gobierno, dijo: “Yo creo que evidentemente en el Ministerio de Vivienda está la responsabilidad”.

La respuesta de Montes

El titular de la cartera de Vivienda afirmó en T13 Radio que “nosotros hemos andado más lento de lo que nosotros quisiéramos. Ahora estamos, yo le puedo mostrar incluso el informe, nosotros recibimos un informe semanal de cómo avanzando cada cosa”.

Respecto a las declaraciones de la abanderada presidencial del oficialismo, respondió: “Le diría así a la candidata que el financiamiento no es el problema en el caso de la reconstrucción, porque tenemos un Fondo Especial de Reconstrucción, el FET. Y eso está, a veces se demoran más, pero en general eso funciona”.

En esa línea, Montes aseveró que “el problema más bien es tener una capacidad de producción de proceso de reconstrucción, dado las complejidades que esto tiene. Y nosotros quisiéramos hacerlo mucho más rápido”.

Además, remarcó que el tema vivienda es un tema país y que “se sufre mucho con esto para transformar una cuestión coyuntural y tratamos de que sea una cuestión entre todos de asumir”.

El ministro cuestionó que “terminar sobrepolitizando el tema con personas que están sufriendo esto de la ausencia de vivienda o que están viviendo en determinadas condiciones, no nos pareció”.

Y añadió que “desgraciadamente, las coyunturas electorales tienen su particularidad y cada uno busca cómo generar agua para sus distintas cosas”.