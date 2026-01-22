Ministerio de Vivienda informa inicio de aplicación de Ficha 2 para afectados por incendios forestales en Ñuble y Biobío

Según detalló el ministro de la cartera, Carlos Montes, durante la jornada del martes se aplicaron 99 fichas, permitiendo levantar información preliminar sobre el impacto de la emergencia en los hogares damnificados.

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, informó que ayer miércoles 21 de enero inició en terreno de la aplicación de la Ficha 2, instrumento clave para evaluar los daños en viviendas afectadas por los recientes incendios forestales en las regiones de Ñuble y Biobío, paso fundamental para activar el proceso de reconstrucción.

Según detalló el secretario de Estado, durante la jornada del martes se aplicaron 99 fichas, permitiendo levantar información preliminar sobre el impacto de la emergencia en los hogares damnificados.

Montes explicó que el despliegue del Ministerio de Vivienda se concreta una vez que las familias han sido oficialmente registradas como afectadas mediante la Ficha Básica de Emergencia (FIBE).

El ministro indicó que instruyó a la subsecretaria de Vivienda, Gabriela Elgueta, a supervisar directamente el inicio de este catastro en las zonas siniestradas, con el objetivo de acelerar los tiempos de diagnóstico y respuesta estatal.

En paralelo al trabajo en terreno, y mientras participa en los Comités de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) a nivel nacional, Montes sostuvo una serie de reuniones con empresas constructoras especializadas en viviendas industrializadas.

El objetivo de estos encuentros es potenciar este tipo de soluciones habitacionales como una alternativa para enfrentar los procesos de reconstrucción en las áreas afectadas por los incendios.

Desde el Ministerio señalaron que la información recopilada a través de la Ficha 2 será determinante para definir las etapas siguientes de apoyo a las familias y la implementación de soluciones habitacionales definitivas.