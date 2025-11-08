Ministro de Justicia por protestas en Tiltil: “La decisión de transformar Punta Peuco es irreversible”

Jaime Gajardo aseguró que el cierre del penal especial y su conversión en el Centro Penitenciario de Tiltil “no se revertirá” durante el actual gobierno. Además, explicó que la segregación de internos dependerá de su edad y comportamiento.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, ratificó que la decisión de convertir Punta Peuco en un penal común “no será revertida” por el gobierno, luego de las manifestaciones registradas en Tiltil contra la medida.

El viernes 7 de noviembre, vecinos del sector cortaron parcialmente la Ruta 5 Norte para expresar su rechazo a la transformación del recinto que, desde su creación en 1995, albergó exclusivamente a condenados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.

En entrevista con Canal 13, el ministro pidió calma a la comunidad: “Que los vecinos se queden tranquilos, el recinto va a seguir con las medidas de seguridad que tiene, va a seguir con la seguridad perimetral y va a seguir siendo un recinto bastante pequeño”.

Además, destacó que la decisión responde a una definición política del Presidente Gabriel Boric. “El Presidente tomó una decisión, que es terminar con los recintos especiales para los criminales de lesa humanidad y los que violaron gravemente los derechos humanos en nuestro país”, señaló.

Segregación por edad y comportamiento

Gajardo explicó que el ahora Centro Penitenciario de Tiltil mantiene actualmente 141 personas privadas de libertad y que su capacidad será ampliada con 32 nuevas plazas. El recinto seguirá operando como una cárcel de menor aforo.

En cuanto al perfil de los internos que ingresarán en adelante, detalló que Gendarmería evaluará la segregación “de personas de más o menos la misma edad que las que se encuentran actualmente en Punta Peuco (mayores de 60 años)” y según su comportamiento o “compromiso delictual”.

El ministro reiteró que la conversión del penal ya es un hecho administrativo y legal. “El decreto está publicado en el Diario Oficial desde el martes pasado. Punta Peuco dejó de existir como tal. Actualmente, es el Centro Penitenciario de Tiltil, y esa es una decisión que al menos nuestro gobierno no va a revertir”, afirmó.