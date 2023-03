El ministro de Desarrollo Social, Giorgo Jackson, se refirió a un eventual sexto retiro de las AFP. En esa línea, reconoció que la medida tuvo “costos sociales importantes“, y que quienes votaron a favor de la medida se han dado cuenta de que “hay un aprendizaje” en ello.

“Las chilenas y chilenos hemos aprendido que el proceso de los retiros que se inició en un momento de extrema necesidad por la pandemia, que luego fue por un momento de debilidad económica (…) terminó con una inflación que hizo sufrir a gran parte de la población y que, hasta el día de hoy, se sufren los niveles de alza de precios, yo creo que ese aprendizaje se generó y por eso se han rechazado las últimas dos propuestas en materia de retiro”, explicó el titular de Desarrollo Social en diálogo con 24 Horas.

En esa línea, remarcó que dentro de la propuesta del Gobierno sobre el sistema de seguridad social se contempla “que las personas puedan hacer un autopréstamo para cuando tengan alguna emergencia, pero es acotado, es una solución para los casos más extremos”.

“Hay quienes insisten en poner sobre la mesa una discusión en torno a una receta que trajo costos sociales importantes y que nos dimos cuenta, incluso quienes votamos a favor, por lo tanto, creo que ese aprendizaje también la población lo ha tenido, por lo tanto, los representantes en el Congreso también han manifestado eso rechazando”, dijo el secretario de Estado.

Posibilidad de cambio de gabinete

Ante los rumores de un eventual cambio de gabinete, el titular de Desarrollo Social aseguró que “todas las personas que siguen en su cargo tienen la confianza del presidente“.

En ese sentido, manifestó que “es legítimo que los partidos políticos, en su rol dentro del oficialismo (…) puedan venir, proponer y colaborar con el Gobierno, haciendo propuesta respecto a lo que el Gobierno debiera considerar, pero nosotros como colaboradores directos es del todo impropio que nos pronunciemos sobre algo que la persona a la que le debemos la exclusiva confianza en nuestro cargo, venir a pautear o comentar”.

“Si es que ocurre, que sea una decisión, que cuando el presidente estime, lo haga, si no lo quiere hacer, que no lo haga, pero no creo que dependa de que los ministros o ministras (…) tengan que estar comentando por los medios de comunicación”, zanjó.