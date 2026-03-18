Ministro García defiende retiro de decretos ambientales para destrabar inversiones y apunta a introducir “mayor flexibilidad”

Según explicó la autoridad, la medida busca revisar normativas que, a juicio del Gobierno, han obstaculizado el avance de importantes proyectos de inversión en distintas regiones del país.

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, defendió este miércoles la decisión del gobierno de José Antonio Kast de retirar 43 decretos medioambientales que se encontraban en tramitación desde la administración anterior.

Según explicó la autoridad, la medida apunta a revisar normativas que, a juicio del Ejecutivo, han dificultado el avance de iniciativas de inversión.

“Cuando 3 araucarias impiden que se construya una obra, nos parece francamente un exceso”

En conversación con Tele13 Radio, el secretario de Estado enfatizó que el foco de la decisión está en permitir que estos proyectos puedan concretarse, evitando trabas prolongadas que terminan afectando tanto a la economía como a las comunidades.

Como ejemplo, García mencionó la paralización de un camino internacional en La Araucanía, donde la presencia de araucarias derivó en retrasos que finalmente llevaron a la empresa a abandonar la obra.

“¿Qué pasó? Que fueron pasando los meses, el tema no se resolvió, la empresa finalmente se retira de la obra porque los costos no es posible soportarlos y hemos quedado sin una obra fundamental para la integración de La Araucanía con las provincias respectivas en Argentina y generando un enorme daño, además. a comunidades mapuche”, sostuvo.

A su juicio, este tipo de situaciones evidencia la necesidad de introducir “mayor flexibilidad” en la aplicación de criterios ambientales, sin dejar de resguardar la naturaleza.

“No es que no se proteja, si todos queremos cuidar nuestro medio ambiente, pero cuando 3 araucarias impiden que se construya una obra tan trascendente como es un camino internacional, nos parece francamente un exceso”, indicó.

Impacto en proyectos de carácter habitacional

El ministro también abordó el impacto en proyectos habitacionales, señalando que existen casos de comités de vivienda que, pese a contar con subsidios, no han podido avanzar.

“No lo han podido construir porque se encuentran con algún tipo de especie que pueden tener o pueden llegar a tener algún valor arqueológico, y eso significa que pasan meses, pasan años y las familias no pueden tener su vivienda”, aseguró.

En esa línea, García sostuvo que la revisión de los decretos busca equilibrar la protección del entorno con el desarrollo de obras clave.

Además, planteó que el desafío no es eliminar elementos naturales, sino integrarlos de mejor manera en el diseño de los proyectos, evitando así su paralización y los efectos negativos para la población.

“Eso no es contrario al cuidado del medio ambiente, no es contrario al cuidado de las especies, pero sí significa tener una mayor flexibilidad, porque de otra manera estamos finalmente perjudicando a la comunidad en lugar de favorecerla”, puntualizó.