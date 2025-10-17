Ministro García cuestiona a empresas eléctricas por no haber detectado error en cuentas de luz: “Me produce extrañeza”

Además, el titular de Energía reiteró que la CNE ajustará la metodología para reducir las tarifas en torno a un 2% y que la compensación para los usuarios podría materializarse a través de rebajas en las boletas a partir de enero de 2026.

Este viernes, el biministro de Energía y Economía, Álvaro García, puso en duda la supervisión de las empresas eléctricas tras el reciente escándalo por un error en el cálculo de las cuentas de luz, que derivó en la salida del exministro Diego Pardow y ha generado un intenso debate público sobre el rol de la Comisión Nacional de Energía (CNE).

En conversación con T13 Radio, García explicó que la metodología utilizada para fijar el Precio Nudo Promedio (PNP) —base para calcular las tarifas eléctricas— se aplicaba desde 2017, y fue la propia Comisión quien identificó el problema, aunque “a nuestro juicio, tardíamente”.

El error consistía en aplicar el efecto de la inflación dos veces, lo que infló las tarifas eléctricas.

Sin embargo, lo que más llamó la atención del biministro fue que ni la CNE ni las compañías eléctricas detectaron esta falla antes.

“Me produce extrañeza que nadie se hubiese dado cuenta”, afirmó, señalando que las empresas revisaron el informe técnico preliminar con la metodología errónea y no hicieron observaciones.

“En un período previo, siendo ministro de Energía en 1998, pude constatar la minuciosidad con que las empresas analizan estos informes, porque de ellos depende cuánto van a cobrar”, agregó.

Respecto a cuándo se pudo haber advertido el error, García afirmó que “se pudo cuando se fijan las nuevas tarifas”, ya que el proceso de ajuste es semestral y parte de la responsabilidad recae en la CNE.

Sobre la compensación a los hogares afectados por cobros excesivos, el ministro adelantó que la vía más directa y sencilla es una rebaja en las cuentas de luz que comenzaría a regir en enero de 2026. No obstante, indicó que se están evaluando otras alternativas para resarcir a los usuarios.

Finalmente, García aseguró que la CNE realizará un cambio metodológico en el informe final, que debería reflejar una baja aproximada del 2% en las tarifas a nivel nacional.