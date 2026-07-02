Ministro Francisco Pérez Mackenna inicia gira política y comercial: Visitará Estados Unidos y México

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, iniciará un viaje diplomático el 3 y 9 de julio a Estados Unidos y México, con el fin de fortalecer las relaciones políticas y promover nuevas inversiones entre las naciones. Además, la gira contempla reuniones entre autoridades de gobierno, líderes empresariales y centros de estudio en las ciudades de Nueva York, Washington D.C. y Ciudad de México.

Al respecto, el canciller señaló que “Chile necesita una política exterior activa, enfocada en generar oportunidades concretas para nuestros ciudadanos. Esta gira busca fortalecer relaciones estratégicas, atraer inversiones, abrir espacios de cooperación y seguir proyectando a Chile como un país serio, confiable y comprometido con la seguridad y el crecimiento”.

¿Qué hará el canciller en Estados Unidos?

En Washington D.C., el canciller tendrá reuniones con representantes empresariales y organismos financieros como la Cámara de Comercio de Estados Unidos, el Council of the Americas y el Banco Interamericano de Desarrollo en el Departamento de Estado, en la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos. A través de estas reuniones, se busca fortalecer los acuerdos de colaboración que se han estado llevando estos últimos meses para el desarrollo de minerales críticos y materias de seguridad.

A través de los minerales críticos, se busca que la inversión sea incentivada con el objetivo de proyectar a Chile como un país capacitado para la transición energética global, como un agente clave en proveer recursos. En seguridad, se busca fortalecer lo acordado respecto a los mecanismos para que el Estado pueda enfrentar delitos como el crimen organizado y el narcotráfico a través de cooperación y apoyo en la coordinación entre las agencias.

Estados Unidos es el segundo socio comercial de Chile, con un intercambio total de US$34.332 millones que ha crecido a un 11% anual en los últimos cinco años. Además, es el segundo mayor inversionista en el país. “Estados Unidos es un socio estratégico fundamental para Chile. Tenemos una relación sólida y de largo plazo, basada en valores compartidos, comercio, inversión y cooperación. Nuestra presencia en esta conmemoración refleja la importancia que otorgamos a ese vínculo histórico”, afirmó la autoridad.

En Nueva York, visitará la Misión Permanente en Chile, donde se reunirá con el embajador permanente de Chile, Roberto Ampuero, y participará del homenaje de Chile a los 250 años de la independencia de Estados Unidos en el buque escuela Esmeralda, velero de instrucción considerado uno de los principales embajadores de Chile en el mundo.

Estadía en México

La gira diplomática concluirá el 9 de julio en México. La autoridad sostendrá conversaciones con Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores, para conversar sobre la colaboración en seguridad y oportunidades de inversión y comercio.

México, dentro de América Latina, es uno de los principales socios. El comercio entre Chile y México corresponde a US$ 3.468,4 millones, con un alza anual del 12% en los últimos cinco años de las exportaciones chilenas. A su vez, con US$ 1.479 millones, México es un importante inversionista en el país.

“México puede ser un aliado estratégico en seguridad y en el combate al crimen organizado. Y es un mercado de 130 millones de personas para nuestros productos. Tenemos grandes oportunidades que debemos aprovechar”, dijo Pérez Mackenna.