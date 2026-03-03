Ministro Elizalde: “Kast reconoció que la llamada sobre el cable chino se realizó”

Una tensa jornada se vivió esta mañana en el Palacio de La Moneda durante la reunión de coordinación para el traspaso de mando entre el presidente Gabriel Boric y el presidente electo José Antonio Kast.

Todo luego de que Kast decidiera retirarse del encuentro luego de que Boric no accediera a retractarse de haberle informado previamente sobre el proyecto de cable chino y las advertencias de sanciones por parte de Estados Unidos.

Los hechos según el gobierno

En una posterior conferencia de prensa, el ministro del Interior Álvaro Elizalde, detalló que el 18 de febrero, Boric sostuvo una conversación de 16 minutos con Kast para abordar diversos temas, entre ellos la necesidad de coordinar una decisión sobre el cable chino, advirtiendo sobre la amenaza de sanciones estadounidenses. “Esto fue antes de que se conociera la sanción aplicada por EE.UU.”, subrayó.

Tras la reunión bilateral, ambos mandatarios se dirigieron al Salón Amarillo, donde Boric informó a los equipos sobre la situación y Kast reconoció ante los presentes que la llamada había ocurrido y que el tema fue tratado. Sin embargo, pese a esa admisión, Kast insistió en la retractación y al no obtenerla, concretó su retiro.

Una “mala señal” para el diálogo democrático

El ministro calificó la decisión como “una mala señal para nuestra democracia y para el país”, enfatizando que el gobierno siempre ha priorizado la verdad y el diálogo. “Hay muchos testigos respecto del reconocimiento de la existencia de esa llamada”, afirmó Elizalde, añadiendo que además de esta reunión, otras citas sectoriales han sido suspendidas por el equipo entrante.

Pese a la ruptura, el gobierno reiteró su disposición a retomar las conversaciones: “Nosotros vamos a insistir en la necesidad de que se lleven adelante las reuniones bilaterales. No somos nosotros los que estamos interrumpiendo este diálogo”, concluyó el secretario de Estado.