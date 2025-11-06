País Elecciones 2025

La dura crítica del ministro Elizalde a canción de Evelyn Matthei: “Hasta un gato bailando con un micrófono suena mejor”

Por CNN Chile

06.11.2025 / 12:32

En su jingle, la candidata de la derecha hace alusión a Jeannette Jara, José Antonio Kast y al presidente Gabriel Boric.

“La verdad es que no rima por ninguna parte, no tiene ritmo. Yo creo que hasta un gato bailando con un micrófono suena mejor, así que no sé si vale la pena comentarlo”.

Con esas palabras, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió al jingle de campaña lanzado hace pocos días por Evelyn Matthei.

En la recta final de la carrera presidencial, la candidata de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos publicó una particular canción en la que lanzó dardos a dos de sus contendores: Jeannette Jara y José Antonio Kast.

Aunque también apuntó al gobierno del presidente Gabriel Boric.

“Jeannette, de este gobierno eres la continuidad / los chilenos de rodillas / frente al crimen organizado / el país quebrado / pero hasta con casa propia se va el niño descarado”, dice la letra, haciendo alusión al mandatario.

Y agrega: “Al chileno no le alcanza / para comprar pan ni maíz / mientras tus amigos, embajadores, comen langostas en París / salieron todos millonarios, ¿de qué monto era su salario? / dejan a Chile en el peor escenario / son políticos, son mercenarios”.

Sobre Kast, la canción dice: “Y se supone que la otra solución es mi amigo José Antonio / igual que yo ofrece seguridad, pero tenemos una gran diferencia / Un buen presidente no puede presentar solo un gobierno de emergencia / Un líder contundente debe tener proyectos de futuro / después de arreglar el presente / y aquí te lo explico con peras y manzanas /por si vuelves a postular el día de mañana”.

