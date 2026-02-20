Ministro de Salud (s) Martorell reporta que 16 personas están en “alto riesgo vital” tras explosión en Renca

El ministro de Salud (s), Bernardo Martorell, entregó un reporte sobre el estado de las personas afectadas por la explosión ocurrida en la comuna de Renca, durante la jornada del jueves 19 de febrero.

Durante este viernes, el ministro de Salud (s), Bernardo Martorell, realizó un balance sobre el estado de las personas tras la explosión ocurrida en la comuna de Renca, que provocó la pérdida de vidas humanas y dejó a varias personas lesionadas.

La autoridad sanitaria realizó un recorrido por diversos centros de salud donde se encuentran internados los afectados. En ese contexto, reportó que no hay nuevas víctimas.

“De estos 17 pacientes, tenemos información de que solo uno estaría con cuidados intermedios, es decir, de baja gravedad”, señaló.

En cuanto al resto, indicó que presentan un alto porcentaje de superficie corporal afectada, por lo que se encuentran con “alto riesgo vital, de alta gravedad”.

Actualmente, seis pacientes están internados en la Mutual de Seguridad, tres en la Clínica Indisa, tres en la ACHS, dos en la Posta Central, uno en el Hospital Félix Bulnes, uno en la Clínica Bupa y uno en Red Salud.

Finalmente, Martorell sostuvo que es prioritario estar “disponible para las necesidades de cobertura que van a tener estos pacientes en los días que vienen”.