Ministro de Justicia tilda de “impresentable” mal uso de licencias médicas: “Es eventualmente ilegal en términos penales”

El secretario de Estado también descartó que haya “casos masivos” al interior del ministerio. “Le pregunté a la auditora ministerial si teníamos casos masivos, me dijo que no”.

Este jueves, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, condenó el uso de licencias falsas o fraudulentas por parte de funcionarios públicos, afirmando que la situación es “impresentable”.

Los dichos de Gajardo se dieron tras un informe de Contraloría que alertó que, entre 2023 y 2024, 25.078 funcionarios públicos viajaron fuera del país pese a tener licencias médicas.

Según datos de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), los titulares de esas 35.585 licencias habrían entrado o salido del país en 59.575 oportunidades durante el permiso de reposo.

¿Qué dijo el ministro de Justicia?

Entrevista con Radio Sonar, el secretario de Estado partió señalando que “es una situación impresentable para nosotros, que además tenemos muchas necesidades del Estado”.

“Los funcionarios cumplen una labor que es clave, pero cuando hay ausencia de funcionarios, se nota, porque uno tiene dificultades para realizar las labores de los servicios públicos. Creemos que no solo ilegal en el sentido administrativo, sino que eventualmente ilegal en términos penales”, agregó.

El jefe de la cartera de Justicia profundizó señalando que podrían estarse cometiendo delitos y que, frente a ello, el Ejecutivo tomó la decisión de crear un Comité de Ausentismo. “De hecho, hoy temprano el subsecretario de Justicia me mandó el oficio que ya llegó a nuestro ministerio”.

Consultado sobre la existencia de abusos en el uso de licencias médicas dentro de su ministerio, indicó que no tienen antecedentes. “Probablemente hay, pero no somos de las instituciones que tengan más casos. No tenemos antecedentes porque el informe es más bien general y se supone que llegará ahora un desglose a cada uno de los ministerios”.

“Yo me preocupé, le pregunté a la auditora ministerial si teníamos casos masivos, me dijo que no, pero que estábamos esperando el resultado de este informe y vamos a tomar todas las medidas administrativas y penales que correspondan”, cerró Gajardo.