Ministro Cordero confirma que dos de los cinco detenidos por ingresaron ketamina por Chacalluta son policías peruanos

17.09.2025 / 12:58

Los invididuos -todos de nacionalidad peruana- fueron sorprendidos con 11 kilos de la sustancia ilícita en medio de un procedimiento de la PDI.

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, confirmó que dos de los cinco sujetos que intentaron ingresar ketamina a Chile son policías peruanos.

La información fue dada a conocer por la Fiscalía de Arica y Parinacota este martes. Los individuos habían ingresado a territorio chileno a través del Complejo Fronterizo Chacalluta con 11 kilos de ketamina y dos de ellos pertenecen a la Policía Nacional de Perú.

En medio del lanzamiento del plan “18 Seguro” para estas Fiestas Patrias, el secretario de Estado fue consultado sobre el tema. “Es un procedimiento policial que se desarrolló por estos días en la zona de Chacalluta”, dijo.

Añadió que el procedimiento de fiscalización era liderado por la Policía de Investigaciones (PDI) y que “la versión que ha salido a la prensa es la correcta, es decir, son dos policías peruanos que pretendían ingresar a nuestro país ketamina”. 

Todos los detenidos son ciudadanos peruanos y serán formalizados durante esta jornada.

