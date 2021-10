Durante esta jornada, un grupo de parlmentarios de oposición acordaron presentar una acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, luego que el reportaje de Ciper y La Bot, diera a conocer los detalles de la compraventa de Dominga entre las familias Piñera y Délano.

Ante esta situación, el vocero de Gobierno, el ministro Jaime Bellolio, salió a responder las razones de esta acusación en contra del mandatario, y aseguró que “está basada en una mentira, basada en una falsedad. ¿Y por qué lo es? Porque según ellos habría información que no habría sido conocida en el pasado, en el juicio que se hizo el 2017. Pero a sabiendas que es mentira, insisten”.

El secretario de Estado explicó que la información siempre fue de conocimiento público y que el presidente nunca fue declarado culpable por esta causa.

“Inclusivo el medio que dio a conocer esta información, tuvo que rectificar diciendo que, si se hubieran conocido estos antecedentes, habrían estado a la vista de la causa del Ministerio Público. Y luego el Tribunal de Garantía, señaló que no había ningún tipo de irregularidad, ningún tipo de delito ni ninguna participación del presidente Piñera. Luego eso fueron a la Corta de Apelaciones que falló en el mismo sentido. Y luego en la Corte Suprema que volvió unánimemente a decir exactamente lo mismo”, sostuvo.

Para el vocero la principal finalidad de esta acusación está basada en motivaciones electorales. “Nos queda lo que dice el vocero de esta acusación, el diputado comunista Núñez, que dice que quieren presentarla la próxima semana para que vote antes de las elecciones. Qué manera más clara de decir que no hay ningún fundamento jurídico para sostenerla y es únicamente hecha por razones políticas. Si no hubieran elecciones su análisis no habría durado más de 30 minutos”, afirmó.

Según el ministro, esta situación muestra la peor cara de la política. “Significa el poco respeto a la democracia, a la república y a la entidad de la presidencia de la República. Lo que quieren es manchar el traspaso pacífico del 11 de marzo. Solo queda lo peor de la política. Y estamos viendo a personas que están dispuestas hacer cualquier cosa por salir en la tele o sacar un poquito más de votos”. agregó.

Por último, hizo un llamado a que los parlamentarios no aprueben esta medida y que espera que ninguno de su sector lo haga.

“Y esperamos que no la presenten, y que se den cuenta el daño que le están haciendo al actual presidente y a los futuros presidentes. Esperamos que los parlamentarios no radicales rechacen cualquier tipo de acusación hecha por aprovechamiento político. Estoy convencido que los parlamentarios que creen en la democracia y han leído la información y que son demócratas no apoyen esta acusación. Y no veo ninguna persona de Chile Vamos que la apoye“, concluyó.