Ministro Barros y el despliegue de las FF.AA. en la macrozona sur: “No es su rol apoyar el control del orden público. Deberían ir poco a poco retirándose”

El ministro de Defensa, Fernando Barros, se refirió al despliegue de las Fuerzas Armadas en la macrozona sur. “No es su rol estar cuatro años apoyando el control del orden público. Yo creo que debieran ir poco a poco retirándose, en la medida en que la situación se normalice”.

El ministro de Defensa, Fernando Barros, se refirió al rol que han cumplido las Fuerzas Armadas en la macrozona sur y a los debates pendientes sobre su función frente a la expansión del crimen organizado.

Respecto del diagnóstico, subrayó que la responsabilidad del control del orden público recae en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Sin embargo, en hechos excepcionales su cartera apoya la acción de Carabineros y de la Policía de Investigaciones (PDI). Como ejemplo, mencionó la situación en la frontera norte, donde describió que existe una “presión migratoria”, además de delitos de contrabando y tráfico de drogas. En ese contexto, destacó que dicho apoyo es necesario, ya que se relaciona con la “soberanía y defensa del territorio”.

No obstante, el secretario de Estado planteó en una entrevista con El Mercurio que la situación en la zona sur es distinta.

“Distinto es lo que ocurre en la macrozona sur. Ahí hay un estado de excepción que lleva cerca de 1.400 días. Esto ha significado alterar planes de entrenamiento, de capacitación y de funcionamiento, y supone un desgaste importante. No es el rol de las Fuerzas Armadas estar cuatro años apoyando el control del orden público. Yo creo que debieran ir poco a poco retirándose, en la medida en que la situación se normalice”.

Asimismo, sostuvo que “si bien nos gustaría no tener que pedir más sacrificio a las FF.AA. en la macrozona sur, hoy no están dadas las condiciones para terminar con el estado de excepción en Biobío y La Araucanía, y se solicitará al Congreso su prórroga”.

Por otro lado, respecto del límite para evitar que las Fuerzas Armadas terminen asumiendo funciones relacionadas con la seguridad interior, concluyó en el citado medio: “Aquí hay un problema de fondo: tenemos delitos comunes y el avance del narcotráfico y del crimen organizado. Por tanto, el mundo político tiene que definir qué reglas vamos a aplicar para enfrentar ese fenómeno, porque no podemos pretender que las Fuerzas Armadas intervengan y no definir cuál es el marco en que lo van a hacer. No es lo mismo actuar con la lógica del orden público que con la lógica de guerra”.