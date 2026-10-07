Ministro Arrau valora reforma de seguridad de legisladores y afirma que aborda “gran parte de las materias” del proyecto original del Gobierno

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, abordó el proyecto presentado por un grupo transversal de senadores para reemplazar la reforma constitucional sobre seguridad impulsada por el Gobierno.

El texto fue desarrollado durante los últimos días por los legisladores Arturo Squella (Rep), Andrés Longton (RN) y Pedro Araya (PPD), a quienes se les sumaron Karim Bianchi (Ind) e Iván Flores (DC).

Al ser consultado por un eventual retiro de la propuesta del gobierno, Arrau señaló que “son temas bastante instrumentales por parte de Segpres. En este Congreso hay miles de proyectos que quedan ahí durmiendo…”.

En cuanto al texto de los senadores, el titular de Seguridad destacó la propuesta, agregando que “con un proyecto ingresado de manera transversal por los senadores vamos a poder abordar no todo, pero gran parte de las materias que estaban en la reforma que nosotros presentamos”.

Además, destacó que a la iniciativa se le podrán ir haciendo modificaciones durante la discusión parlamentaria y adelantó algunas áreas que podrían abordarse.

“En su tramitación se podrán ir haciendo aportes, avanzando en mayor segmentación penitenciaria y autonomía por parte de Gendarmería, abordar quizás no en este proyecto que abre la puerta, pero en reformas al Código Penal, en los listados de organizaciones de crimen organizado y también con alguna mejora del estado de excepción de emergencia, que no es idéntico a lo que nosotros habíamos planteado”, agregó.

“Agradezco a los senadores de manera bastante transversal, los que han firmado este proyecto, y esperemos, despejado ese punto, seguir avanzando como hemos avanzado en otros proyectos de ley, que yo agradezco a este Congreso, que aportan a la seguridad”, concluyó.