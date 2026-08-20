Ministro Arrau se abre a ajustes en reforma de seguridad y defiende trabajo prelegislativo ante reparos

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, defendió la propuesta de reforma de seguridad y manifestó su disposición a dialogar y reunirse con parlamentarios, en medio de las tensiones internas y las críticas surgidas desde distintos sectores políticos.

El debate ocurre principalmente por los puntos sobre un nuevo estado de excepción y la limitación a derechos públicos frente a este escenario, además de la no prestación de ciertos servicios sociales a quienes han sido condenados por delitos como el crimen organizado.

“Estamos muy abiertos a hacer cambios”

Ante ello, el ministro Arrau remarcó la disposición del Gobierno de introducir cambios al texto para que pueda avanzar en el Senado, tales como el de disminuir el tiempo de la aplicación del estado de excepción realizado por los senadores Arturo Longton (RN) y Arturo Squella (REP).

“Estamos muy abiertos a hacer cambios como esos y otros para que tenga una rápida tramitación. Aquí lo que necesitamos es tener un listado de criminales y terroristas que tenga un régimen penitenciario duro, tener herramientas como este estado de excepción policial para intervenir barrios específicos donde hay crimen organizado, donde puede haber terrorismo”, explicó a La Tercera.

“Y si es que hay que ser flexible en las formas, en los tiempos, en la forma de cómo se entra una u otra cosa, estamos totalmente llanos a ir mejorando para que esto se tramite rápidamente”, agregó el titular de la cartera.

También abordó las críticas de algunos legisladores por la falta de trabajo prelegislativo, afirmando que espera sostener reuniones con representantes de la oposición.

“Uno empieza la votación en comisiones y estamos en este trabajo previo, donde está este diálogo con información que todos tienen arriba de la mesa. Hoy día ya no tengo el número de la cantidad de parlamentarios con los que hemos estado y vamos a seguir en esta reunión hoy día, mañana, la próxima semana, de tal manera que, aprovechando la semana distrital, entremos al congreso, espero con agua para navegar de buena manera en este proyecto”, detalló.

Finalmente, la autoridad recalcó que “eso es positivo porque son pocas materias que concentran la mayor cantidad de críticas, que no van a lo medular, no van a lo que a nosotros nos interesa, que está en el listado, en un régimen penitenciario más estricto y sobre todo en este nuevo estado de excepción más policial, por decirlo de alguna manera”.