Ministro Álvaro Elizalde acusa a José Antonio Kast de “difundir falsedades” en campaña presidencial

El ministro también volvió a cuestionar al diputado republicano José Carlos Meza, quien planteó la posibilidad de conmutar penas incluso a condenados por delitos sexuales contra menores, afirmando que "es muy grave".

Este domingo, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, criticó a José Antonio Kast por “difundir falsedades” en el marco de la campaña presidencial de cara a la segunda vuelta.

Los dichos del secretario de Estado se dieron tras los cuestionamientos que realizó el candidato republicano tanto hacia el Gobierno como al presidente Gabriel Boric.

La respuesta de Elizalde tras las críticas de Kast

“El debate debe realizarse sobre la base de hechos, no de falsedades”, partió afirmando Elizalde, agregando luego que las cifras oficiales demuestran que “hoy el país está mejor que hace tres años y medio”.

Luego, destacó los indicadores económicos, tales como el crecimiento, el que está por encima del potencial estimado por el Banco Central, junto con la caída de la inflación y del déficit fiscal. “Hubo una proyección de déficit mayor el primer año de gobierno y, gracias a políticas responsables, se logró balancear”, dijo.

El ministro también criticó las cifras dadas por Kast en materia de seguridad. “La información que entrega es falsa. Cuando hablamos de cifras de seguridad, son los reportes de Carabineros, de la Policía de Investigaciones (PDI) y del Ministerio Público, que es un organismo autónomo”.

En materia migratoria, sostuvo que la situación más compleja fue en 2021, cuando, según afirmó, el 36% de los migrantes contabilizados en el censo ingresaron al país. “Las medidas adoptadas por esta administración han permitido reducir los ingresos irregulares en cerca de un 50%”.

Por otra parte, Elizalde volvió a cuestionar al diputado republicano José Carlos Meza, quien planteó la posibilidad de conmutar penas incluso a condenados por delitos sexuales contra menores. “Es muy grave la propuesta de liberar a quienes cometen delitos sexuales contra niños”, advirtió.

Añadió que esta postura no se limita a una declaración aislada, sino que está contenida en un proyecto impulsado por sectores de la oposición en el Senado, el cual “permitirá que violadores, abusadores de menores, homicidas y autores de delitos graves salgan en libertad a los 70 años sin cumplir la totalidad de sus condenas“.