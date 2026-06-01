Ministro Alvarado y baja cifra del Imacec de abril: “Me gustaría que sea mejor, pero hay que asumir la realidad económica tal como está”

El biministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, se refirió al dato del Imacec de abril dado a conocer este lunes por el Banco Central, el que estuvo peor de lo esperado por el mundo económico.

El organismo reveló que el informe preliminar de la actividad económica nacional correspondiente al cuarto mes del año registró una disminución de 1,2% en comparación con el mismo periodo del año anterior. En tanto, la serie desestacionalizada presentó un aumento de 0,1% respecto al mes precedente y una baja de 0,9% en doce meses.

La contracción anual del indicador se explicó principalmente por la caída de 11,8% en el sector de la minería, lo que contrastó con los números positivos del comercio y los servicios, que crecieron un 2,1% y un 0,8% anual, respectivamente.

En este contexto, minutos antes de la Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast, Alvarado se refirió brevemente a la cifra macroeconómica.

Sobre este punto, aseguró que “me gustaría que sea mejor, pero hay que asumir la realidad económica tal como está”.