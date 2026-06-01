Presidenta de la CPC afirma que “Chile se ha hecho menos atractivo para la inversión” y que “es bastante urgente sacar adelante el proyecto de Reconstrucción”

La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, destacó que Chile acumula cuatro meses consecutivos de crecimiento negativo tras la caída del Imacec de abril, que retrocedió más de lo que anticipaba el mercado.

En la previa de la Cuenta Pública, la dirigente gremial llamó a aprobar con urgencia el Plan de Reconstrucción, al que calificó como una señal necesaria para reactivar la economía y atraer inversión.

“Chile se ha hecho menos atractivo para la inversión (…) Es bastante urgente sacar adelante este proyecto para dar las señales que se requieren”, aseveró.

Desempleo sobre el 9% e informalidad laboral

Jiménez destacó la cifra de desempleo por sobre el 9% y señaló que hay más de 900.000 personas que buscan empleo sin encontrarlo, mientras que más del 26% de la fuerza laboral trabaja en condiciones de informalidad, sin protección social ni ahorro previsional.

Respecto al proyecto de Reconstrucción, la presidenta de la CPC lo valoró por sus componentes de competitividad tributaria, simplificación de permisos, certezas jurídicas y un incentivo tributario para la generación de empleo formal.

Asimismo, reconoció que existen aspectos mejorables, propios de la discusión parlamentaria, pero insistió en la urgencia de avanzar para entregar las señales que el país necesita.

Chile, el único país de la OCDE que ha subido sostenidamente sus impuestos

La dirigente sostuvo que Chile es el único país en los últimos 20 años que ha aumentado sostenidamente sus tasas impositivas, mientras el resto de los países de la OCDE y de América Latina han ido en la dirección contraria, lo que ha erosionado el atractivo de Chile para la inversión extranjera.

Enfatizó además que desde marzo a la fecha han ingresado al sistema de evaluación de impacto ambiental más de US$ 30.000 millones en proyectos, con un catastro de inversiones que es el más alto de la última década, señal de que el potencial existe, pero requiere condiciones adecuadas para materializarse.

Ante las críticas de sectores de la oposición que califican el proyecto como un beneficio para grandes empresarios, Jiménez las descartó como consignas políticas.

“El comercio y los servicios, que habían estado empujando la actividad económica, se vieron desacelerados en este período; los resultados han sido incluso peores de lo que esperaba el mercado”, agregó.

Jiménez llamó a tomar medidas de fondo para revertir una tendencia que, a su juicio, afecta directamente el empleo, el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía.