Kaiser evalúa con nota 5 al Gobierno de Kast antes de la Cuenta Pública: “En seguridad estamos esperando un poco más”

El presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, evaluó con nota 5 al Gobierno del presidente José Antonio Kast en la previa de su primera Cuenta Pública ante el Congreso Nacional.

En conversación con CNN Chile, el exdiputado afirmó que el Ejecutivo llega al discurso presidencial con un balance mixto. “Yo creo que hay de dulce y de agradable. Han avanzado con la agenda económica, sin duda”, sostuvo.

Kaiser también valoró la gestión administrativa del actual Gobierno y afirmó que, en esa materia, ha sido “bastante mejor que el gobierno que han reemplazado”.

Sin embargo, marcó un matiz respecto de la agenda de seguridad, uno de los principales compromisos de campaña de Kast. “En materia de seguridad estamos esperando un poco más, pero creo que a partir de hoy probablemente tengamos más luces de qué es lo que se pretende hacer”, señaló.

Consultado por una evaluación de 1 a 7, el presidente del PNL respondió: “Con lo que han sido las dificultades de instalación, propias de toda instalación, yo diría que hasta ahora tiene un 5”.

La declaración se da antes del primer discurso del mandatario ante el Congreso Nacional, instancia en la que se esperan definiciones en materia de seguridad, economía y reformas impulsadas por el Ejecutivo.