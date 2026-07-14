Ministra Wulf llama a reforzar el cuidado de personas en riesgo ante sistema frontal: “Coordinar una red de apoyo puede marcar una diferencia”

Esta mañana, la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, entregó algunas recomendaciones de cara a los sistemas frontales que afectarán a gran parte del país este fin de semana, enfatizando la protección de quienes enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.

El llamado es a las personas con dependencia funcional, dificultades de movilidad o quienes viven sin redes de apoyo, ya que suelen enfrentar mayores riesgos frente a cortes de electricidad, bajas temperaturas o problemas de desplazamiento.

Wulf sostuvo que “cuando hablamos de prepararnos para una emergencia, hablamos de cuidar a las personas. Hay adultos mayores que viven solos, personas con discapacidad que necesitan apoyos para movilizarse y familias que requieren organizarse con anticipación. Por eso queremos invitar a todos a prepararse desde hoy, porque una llamada a tiempo, revisar los medicamentos o coordinar una red de apoyo puede marcar una diferencia”.

En Chile existen más de 3,6 millones de personas de 60 años o más, de las cuales cerca de 800 mil tienen algún grado de dependencia funcional y, además, 1,6 millones que viven en hogares unipersonales.

Incluso, se suman casi 2,7 millones de personas adultas con discapacidad y cerca de 1,5 millones de personas en situación de dependencia, muchas de las cuales necesitan de apoyos específicos para enfrentar esta emergencia climática.

“El Estado está desplegado, coordinado y preparado para enfrentar el sistema frontal que afectará a varias regiones de nuestro país. Por eso, hemos decretado emergencia preventiva en 10 regiones de Chile”, añadió la titular de la cartera.

La ministra enfatizó el rol de las personas para prepararse y recomendó a las familias adoptar medidas prácticas para enfrentar de mejor manera esta situación. Entre ellas, revisar las condiciones de la vivienda, guardar medicamentos, mantener un kit básico de emergencia, cargar los teléfonos y mantener el contacto permanente con familiares, vecinos o personas de confianza, especialmente a aquellas que viven solas o tienen movilidad reducida.